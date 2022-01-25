ابرز عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022

اطلاعات ..

- الوزير عبد اللهيان .. الأمريكيون دعوا إلى إجراء مفاوضات مباشرة في فيينا

ايران ..

- الناطق باسم الحكومة .. لن يكون هناك إتفاق في مفاوضات فيينا مالم يلغ الحظر اولا

جمهوري اسلامي ..

- ضربات يمنية جديدة بالصواريخ والمسيرات على أهداف بالسعودية والإمارات

كيهان ..

-ضربات أنصار الله الصاروخية .. ثاني ليلة غير آمنة بدبي وأبوظبي, و" إسرائيل" بقائمة الإنتظار

رسالت..

- تزايد أصداء قعقعة السلاح بأوكرانيا .. أمريكا وأوروبا تتحركان لتصعيد الأجواء

خراسان ..

- حلف الناتو يعزز إنتشاره العسكري ببلدان أوروبا الشرقية مع تفاقم الأزمة الأوكرانية

حمايت ..

- الكيان الصهيوني يمنع دخول شحنة من الأدوية والعقاقير والأجهزة الطبية إلى قطاع غزة

عصر ايرانيان ..

- اللعبة الأمريكية الجديدة في مفاوضات فيينا تدور حول محور إبرام " إتفاق مؤقت "

وطن امروز ..

- طهران ترفض شرطا مسبقا آخر طرحته أمريكا بشأن عودتها لعضوية الإتفاق النووي

ابتكار ..

- رئيس الوزراء اللبناني الأسبق زعيم تيار المستقبل سعد الحريري يعلن إعتزاله العمل السياسي

ابرار ..

- حزب الإتحاد الوطني الكردستاني يرشح برهم صالح في الإنتخابات الرئاسية في العراق

آرمان ملي ..

- رئيس الوزراء الليبي يدعو لتدوين دستور جديد للبلاد قبيل الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الثلاثاء

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( لا إتفاق قبل إلغاء الحظر بالكامل ) وهي بقلم نائب رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى... هناك اطار محدد لمهام الوفد الايراني في مفاوضات فيينا ينص على تحقيق هدف الغاء الحظر بالكامل والتأكد من تنفيذ الالغاء عمليا واخذ ضمانات بعدم تكرار انسحاب امريكا من عضوية الاتفاق النووي. ( إن إيران تأمل أن تدرك القوى الغربية بمفاوضات فيينا واقع إلتزام وفدنا بهذا الإطار والتعامل بإيجابية لإنجاح المفاوضات ) ان الغرب يخطئ تماما في حساباته اذا ما تصور بأن بامكانه دفع بلادنا لتغيير موقفها عبر تصعيد الضغوط عليها وغير ذلك , فموقف ايران واضح ولن يكون هناك اتفاق بمفاوضات فيينا قبل الالغاء الكامل للحظر , فبلانا تشارك في هذه المفاوضات من موقع قوة بافشالها للحظر عمليا وبتطوير برنامجها النووي بقدرات ذاتية وكذلك بتعزيز قدراتها الدفاعية الاستراتيجية .

جوان ..

- حول الازمة الاوكرانية كتبت صحيفة جوان في مقالها ( واشنطن في مفترق طرق , الحرب أم التراجع )... امريكا ما زالت تتحدث عن امكانية التوصل لصيغة تفاهم مع روسيا حول اوكرانيا لكنها تتحرك في نفس الوقت وكأنها على وشك خوض حرب . ( أمريكا أعطت الضوء الأخضر لبلدان حليفة لها لإرسال شحنات من السلاح لأوكرانيا, كما تعتزم نشر المزيد من القوات بأوروبا) وكل هذه المواقف تعطي انطباعا بأن امريكا عازمة على خوض حرب من اجل اوكرانيا وهو امر مستبعد في كل الاحوال فهي تعرف جيدا بأن اية مواجهة مباشرة مع روسيا قد تؤدي لحرب شاملة باوروبا وربما في العالم .ويبقى ان نقول ان امريكا وحليفاتها بالناتو تحاول رفع فاتورة اي تحرك روسي مقابل اوكرانيا بالتلويح بعقوبات اقتصادية قاسية تارة وبطرح احتمال الانزلاق بحرب واسعة تارة اخرى

ورغم ان موسكو اكدت مرارا بانها ليست بصدد اكتساح اوكرانيا .

ابرار ..

كتبت صحيفة ابرار في تقرير لها ينقل عن اوساط امنية عراقية قولها ( ليس هناك أي خطر يتهدد العراق )... تؤكد محافل امنية عراقية ان هناك نوع من التهويل من احتمال تغلغل سجناء دواعش فارين من سجن بسوريا الى داخل الاراضي العراقية . ( رئيس الخلية الإعلامية لقوى الأمن العراقية شدد بأن القوات العراقية من جيش وحشد تحكم سيطرتها تماما على المناطق الحدودية) وحسب هذا المسؤول الامني العراقي تشن القوات العراقية عمليات تطهير واسعة النطاق لمناطق في شمال وشمال شرق العراق من اية شراذم وفلول داعشية , مشددا بأن القوات العراقية قادرة تماما على ضمان الامن والاستقرار في البلاد وعلى تصفية اية فلول وخلايا داعشية نائمة .

خراسان....

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( الهلع يلف الأبراج الزجاجية بأبوظبي ودبي ).. وجهت القوات اليمنية المشتركة ضربة جديدة بالصواريخ والمسيرات لمواقع في عمق الاراضي الاماراتية والسعودية ردا على الغارات الوحشية الاخيرة للتحالف السعودي على صعدة والحديدة . وبالطبع ادعت الامارات انها تصدت لصاروخين يمنيين , ولكن المسألة هنا وبغض النظر عما اذا كانت الامارات قد تصدت لصاروخين ام لا هي .. ( أن ظلال الهلع التي تغطي الأجواء في الإمارات من الضربات الصاروخية اليمنية كفيلة بدفع رؤوس الأموال للهرب ) وبطبيعة الحال الصواريخ والمسيرات اليمنية تستهدف مواقع عسكرية واقتصادية فحسب وليس مناطق سكنية, الا ان هذه الاجواء اي احتمال وقوع ضربات يمنية في اية لحظة ستدفع بالمستثمرين من اجانب ومحليين لسحب استثماراتهم ورؤوس اموالهم من الامارات في كل الاحوال .ويبقى ان نقول بان انهاء هذه الاوضاع واعادة الامن والاستقرار الى ربوع الامارات يبقى مرهونا بوقف الحرب الظالمة على اليمن والشعب اليمني .

جمهوري اسلامي ..

نشرت صحيفة جمهوري اسلامي تقريرا خاصا عن ( مخطط "إسرائيلي" لنقل يهود أوكرانيين لفلسطين المحتلة ) كتبت فيه .. يبدو ان الكيان الصهيوني وجد في اجواء الازمة الاوكرانية الساخنة فرصة ذهبية لتشجيع الهجرة الى فلسطين المحتلة .وفي هذا السياق ( أكدت محافل صحفية بتل أبيب أن حكومة بينيت خصصت ميزانية لنقل خمسة وسبعين ألف يهودي أوكرايني للضفة الغربية ) وحسب هذه المحافل ايضا يراهن الكيان الصهيوني على اندلاع حرب باوكرانيا لتعزيز هجرة اليهود لا من اوكرانيا فحسب بل من بلدان اوروبا الشرقية ايضا وذلك في اطار مخططات استيطانية تهويدية واسعة بالضفة الغربية ومنطقة النقب .

اطلاعات ..

سلطت صحيفة اطلاعات الضوء على جانب من اجواء التصعيد في الازمة الاوكرانية وكتبت في تقريرها ( خروج دبلوماسيين أمريكيين وبريطانيين من أوكرانيا ).. تتحرك امريكا وبريطانيا في مسار يدفع نحو تصعيد الاجواء بين اوكرانيا وروسيا , فالى جانب اطلاق تهديدات بعقوبات وحتى باجراءات عسكرية ضد روسيا.. ( عمدت واشنطن ولندن لسحب من وصفتاهم بالدبلوماسيين غير الضروريين وأسرهم من أوكرانيا لتفادي مخاطر إندلاع حرب) . هذه الخطوة اثارت استياء الحكومة الاوكرانية نفسها والتي قالت بانها فوجئت بذلك وان امريكا وبريطانيا لم تجريا اية مشاورات مع كييف بشانها. وترى محافل رسمية اوكرانية وكذلك روسية ان هذا التحرك الامريكي البريطاني يتعمد رسم صورة حالكة لمستقبل الاوضاع وبدلا من العمل على حل المشاكل العالقة .