الامارات تحت القصف اليمني فهل تتراجع عن عدوانها؟

العالم – ما رأيكم

يقول باحثون سياسيون ان استهداف العمق السعودي الاماراتي بالذات يقرب من فرص السلام لان الامارات والسعودية والمجتمع الغربي في تواطئه في العدوان على اليمن لا يعرف الا لغة القوة.

ويشير الباحثون السياسيون الى ان تعليق عمل فريق تقصي الحقائق كان تمهيدا لتصعيد اكبر في اليمن وارتكاب مزيد من الجرائم وتكون غطاء لجعل القضية اليمنية منسية ولا يوجد اي جهة دولية تراقب الجرائم التي ترتكب هناك.

ويؤكدون على ان السعودية بما تملك من مساحة وقدرة على امتصاص بعد الضربات وان كانت مؤثرة الا ان اليمن احدثت تغييرا في قوى توازن الردع مع السعودية لكن الامارات وضعها مختلف.

ويشددون على ان الامارات رأسمالها الامن والاستقرار للحفاظ على البنية الاقتصادية والاستثمارات وان اي ضربها تستهدفها تهدد تلك الاستثمارات وهذا سيجعل فرص السلام اكبر وسيتحرك المجتمع الدولي لتحريك هذا الملف السياسي.

كما يؤكد قادة يمنيون ان الكيان الصهيوني مشارك بالعدوان السعودي الاماراتي منذ اليوم الاول للعدوان على اليمن واليمنيين.

ويضيف القادة الى ان الكيان الصهيوني يقف عاجزا امام الضربات اليمنية في العمق الاماراتي خاصة انها عاجزة في الدفاع عن نفسها امام حركة المقاومة حماس فماذا ستصنع للامارات.

ويشددون على الامارات ان تدرك واذنابها انهم لن ينعموا بالامن والامان الذي اضاعوه في اليمن وما زرعوه من دمار وحروب وقتل طوال سبع سنوات فعلى اليمن الحصاد في بلادهم.

ويحذر القادة من ان لم يتوقف العدوان على اليمن وخروجهم من اليمن فستستمر الضربات والشعب اليمني يؤيد تلك الضربات في العمق الاماراتي والسعودي.

ما رأيكم:

اي ابعاد استراتيجية وعسكرية لاستهداف العمق الاماراتي السعودي مجدداً؟

ماذا يعني اعلان صنعاء ان الامارات باتت دولة غير آمنة للمستثمرين؟

ما مصلحة الامارات في الاصرار على المشاركة في العدوان على اليمن؟

كيف سيوسع اليمنيون عملياتهم ضد تحالف العدوان في المرحلة القادمة؟