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فيديوغرافيك.. ماذا يحدث في سجن الحسكة

الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

لا تزال تدور الاشتباكات في محيط سجن الصناعة في الحسكة السورية وسط قصف وتحليق مروحي أمريكي مستمر. وبث تنظيم "داعش" الارهابي فيديوهات من رهائن يحتجزهم داخل السجن، للضغط على ميليشيا "قسد" للتفاوض مع التنظيم.

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