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لقاءات السلطة والإحتلال..أين مصلحة الفلسطينيين؟

الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

تواصل السلطة الفلسطينية لقاءاتها مع المسؤولين في كيان الاحتلال الاسرائيلي، رغم علمها المسبق بعدم جدوى هذه اللقاءات، وانها مفيدة فقط لكيان الاحتلال.

خاص بالعالم

حركتا حماس والجهاد طالبتا بوقف لقاءات مسؤولين في السلطة الفلسطينية مع مع كيان الاحتلال.

واكدت حماس ان اجتماع وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ مع وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد، يعكس حالة السقوط الوطني الذي وصلت إليه السلطة الفلسطينية.

ويؤكد ضيف برنامج "البوصلة" الكاتب والمحلل السياسي من غزة محمد مصلح، ان محمود عباس هو من يملك القرار السياسي في السلطة، فيما بيني غانتس يمثل القرار الامني ولقاؤه مع عباس يأتي في هذا الاطار.

كما اعتبر مصلح، مفاوضات اوسلو كانت عملية خداع في اطار سياسي.

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق اعلاه..

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