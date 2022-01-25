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تقرير إسرائيلي: الضفة الغربية على وشك الانفجار

تقرير إسرائيلي: الضفة الغربية على وشك الانفجار
الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

حذر تقرير لمعهد "دراسات الأمن القومي الإسرائيلي"، من أن الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية المحتلة على وشك الانفجار، بسبب "ضعف السلطة الفلسطينية"، وتزايد الإحباط لدى الجيل الجديد.

العالم - فلسطين

وجاء في التقرير، أن "مشكلة إسرائيل الاستراتيجية تتمثل في الابتعاد عن الحل السياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وقال التقرير، إن "هذا الواقع يعني انزلاقا بطيئا وغير محسوس تقريبا إلى واقع دولة واحدة، ما يهدد فكرة الهدف الشامل لدولة يهودية".

وأضاف، أن "الوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة على وشك الغليان بسبب ضعف السلطة الفلسطينية وتوحد الفصائل والشبان ضدها".

وأشار التقرير: "رغم أن الوضع الأمني في الضفة الغربية لا يزال تحت السيطرة في ظل التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، إلا أن السلطة تضعف وقد تختل وظيفتها، في حين أن الإحباط المتزايد في أوساط الجيل الفلسطيني الشاب يحفز التفكير فيما يتعلق بفكرة الدولة الواحدة".

وفي مواجهة قطاع غزة، قال التقرير إن الاحتلال الإسرائيلي يواجه معضلة معقدة وطويلة الأمد، ممثلة في الحاجة إلى استجابة عاجلة للوضع الإنساني في المنطقة مع منع التصعيد الأمني، والدفع نحو عودة الجنود والمفقودين (الأربعة) لدى حركة حماس، وفي الوقت نفسه منع ترسيخ حكم حماس وزيادة قوتها العسكرية.

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تقرير إسرائيلي: الضفة الغربية على وشك الانفجار

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