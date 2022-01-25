ضبط شاب يؤدي الامتحان بدلا عن لاعب مصري شهير !

العالم - رياضة

وألقت السلطات القبض على شاب يؤدي الامتحانات بدلا عن مصطفى محمد لاعب المنتخب المصري لكرة القدم، والمتواجد حاليا في الكاميرون للمشاركة مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وفوجئ مراقبو الامتحان في أحد المعاهد بقرية شبرامنت بمحافظة الجيزة، بشاب يؤدي الامتحانات في الفرقة الثانية بدلا من مهاجم المنتخب الوطني وتبين من التحريات أن الشاب خريج إحدى الكليات النظرية.

اصطحبت قوة أمنية المتهم إلى ديوان القسم وأقر بصحة التحريات وارتكابه الواقعة وكان السبب بأن اللاعب صديقه وأنه يساعده كي لا يضيع مستقبله لكونه يمثل مصر في بطولة إفريقيا ويتواجد حاليا خارج مصر.