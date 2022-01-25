الاردن اصدر في 2021 عددا قياسيا من تصاريح العمل للسوريين

العالم - الاردن

وقالت المفوضية في بيان لها إنّ "المفوّضية ترحّب بالتقدّم الكبير الذي حقّقه الأردن في إدراج اللاجئين السوريين في سوق العمل".

وأضافت أنه "تم إصدار 62 ألف تصريح عمل للسوريين عام 2021 (...) وهذا هو أعلى عدد سنوي منذ البدء بإصدار تصاريح العمل للاجئين السوريين".

وبلغ عدد تصاريح العمل التي أصدرها الأردن لسوريين منذ 2016 وحتى نهاية الصيف الماضي قرابة 240 ألف تصريح، وفقاً للأرقام الرسمية.

ونقل البيان عن ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش قوله إنّ "اللاجئين يمكن أن يلعبوا دوراً مهماً في الإقتصاد الأردني، وعليهم ذلك".

وأضاف أنّ "السماح للاجئين بالعمل يخفّف من حاجتهم للمساعدات الإنسانية، كالدعم النقدي والذي يمكن توجيهه لدعم الفئات الأكثر ضعفاً بينهم".

واشار البيان الى أنّ تصاريح العمل كانت تسمح للسوريين بالعمل غالباً في الزراعة والبناء والمصانع فقط، ومنذ الصيف الماضي فتحت قطاعات أخرى أمامهم رسمياً تشمل على سبيل المثال الصحة والخدمات والمبيعات والحِرف.

وبلغ معدّل الفقر في المملكة في 2021 نحو 15,7 بالمئة بحسب الأرقام الرسمية، بينما يقدّره خبراء بأكثر من 25 بالمئة.

وارتفع معدل البطالة في العام نفسه إلى نحو 25 بالمئة بالمجمل و50 بالمئة بين الشباب في بلد يزيد دينه العام عن 47 مليار دولار أي أكثر من 106% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجّلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمّان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ بداية الحرب على سوريا بنحو 1,3 مليون شخص.