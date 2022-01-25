أوكرانيا تستدعي سفيرة كرواتيا لديها احتجاجا على تصريحات رئيس البلاد

العالم-اوروبا

وقالت الخارجية الأوكرانية، يوم الثلاثاء، إنها أبلغت السفيرة برفض كييف لتصريحات ميلانوفيتش، وأعربت عن خيبة أملها لموقف الرئيس.

واعتبرت كييف أن تصريحات ميلانوفيتش “تكرر خطاب الدعاية الروسية، ولا تتجاوب مع موقف كرواتيا المبدئي بشأن دعم سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، وتضر بالعلاقات الثنائية”.

وطالبت الخارجية الأوكرانية بتقديم اعتذار علني عن تلك التصريحات وعدم تكرارها في المستقبل.

وجاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الكرواتي أن بلاده ستسحب عسكرييها من قوات الناتو المنتشرة في أوروبا الشرقية في حال بدء النزاع بين روسيا وأوكرانيا.