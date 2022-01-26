تعرف على أغرب عادات الزواج حول العالم..

العالم- منوعات



وفي السطور التالية نستعرض أغرب طقوس الزواج حول العالم..



شجرة العروس في الصين



تصعد العروس إلى شجرة مرتفعة، ويجب على عريسها أن يتسلق الشجرة بينما تقف عائلة العروس أسفلها وتحاول منعه من الوصول إليها باستخدام العصي وإذا تمكن من تسلق الشجرة والوصول إلى العروس استطاع الزواج بها ويحصل على ثقة عائلتها.



العروس بأقبح صورة في اسكتلندا



تحرص العروس في يوم زفافها على أن تكون في أقبح صورة وتقوم صديقاتها بإلقاء القمامة والبيض المتعفن عليها وأحيانا القطران حتى تظهر العروس في أبشع صورة.



المغزى من وراء هذا الطقس الغريب هو أنه إذا كانت قادرة على تحمل كل هذه الأشياء فإنها سوف تستطيع تحمل مسؤوليات الزواج.



مخيمات الدهون في موريتانيا



يتم إرسال العروس قبل الزواج إلى مخيمات الدهون، وذلك حتى يزيد وزنها قدر الإمكان قبل الزواج وتبذل العروس الكثير من الجهد في كسب الوزن قبل موعد الزواج.



العروس لا تلمس الأرض في أيرلندا



يؤمن الشعب الإيرلندي بأن هناك جنّيات تسرق كل ما هو جميل على الأرض وينعكس هذا المعتقد على عادات وتقاليد الزواج، فالعروس تكون أجمل ما على الأرض في يوم زفافها لذلك يخشى الشعب الأيرلندي أن تُسرق، فيجب على العروس ألا ترفع قدميها عن الأرض و أن تحتفظ بقدميها لامستين للأرض حتى لا تخطف.