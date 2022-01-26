’قسد’ تعلن تحريرها 23 رهينة من سجن الصناعة بالحسكة

العالم - سوريا

ونقلت شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية عن "قسد" قولها في بيان إن مسلحي "داعش" قاموا مساء أمس الثلاثاء باحتجاز 23 من عناصرها وتم تحريرهم من داخل السجن خلال عملية.

ومنذ هجوم شنه مسلحون من التنظيم على سجن "الصناعة" الواقع في حي غويران بالحسكة مساء الجمعة الماضي، أسفرت المواجهات بين "قسد" ومسلحي "داعش" عن سقوط 175 مسلحا و27 من عناصر "قسد" والقوات الأمنية المرافقة لها.

وقام 500 عنصر من "داعش" تسليم أنفسهم الى عناصر "قسد"، وهناك أكثر من 300 شخص لا يزالون داخل السجن، وفقا لإحصائيات كشفت عنها "قوات سوريا الديمقراطية".

ويعد سجن "الصناعة" من أكبر السجون في شمال شرقي سوريا، ويحتجز فيه أكثر من 5000 عنصر ينتمون لتنظيم "داعش"، حيث تواصل قوات "قسد"، والقوات الأمنية، بالتعاون مع التحالف الدولي (الذي تقوده الولايات المتحدة) عملياتها لإعادة السيطرة على السجن، في حين لم تتم السيطرة عليه بالكامل حتى الآن.