اليوم.. غياب ثمانية لاعبين عراقيين عن مباراة إيران 

العالم-رياضة

وقال الاتحاد في بيان، "أظهرت نتائجُ فحوصات الـpcr إصابةٍ أربعة لاعبين، حيث ظهرت النتيجة ايجابيةً، وهم كلٌ من: مصطفى ناظم وشيركو كريم وحسين علي وحسين جبار، بالإضافة إلى المُعالجِ جبار عبد الحسين".

وأضاف "بذلك سيغيبُ اللاعبون الأربعة عن مباراةِ منتخبنا أمام نظيره الإيراني التي تقام غداً الخميس في ملعبِ ازادي بالساعةِ الخامسة والنصف عصراً"، مشيراً الى أن "عدد الغائبين عن المباراةِ ثمانية لاعبين هم: أمجد عطوان وياسر قاسم ومناف يونس وسعد ناطق ومصطفى ناظم وحسين علي وحسين جبار وشيركو كريم".

واختتم المنتخب العراقي، مساء الأربعاء، تدريباته في ملعب آزادي استعداداً لمواجهة المنتخب الإيراني اليوم الخميس في الملعب نفسه في الساعة السادسة بتوقيت طهران، الخامسة والنصف بتوقيت بغداد، في اطار الجولة السابعة من التصفيات الاسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.