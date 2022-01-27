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قبل ساعات من مباراة ايران..

اتحاد الكرة العراقي يطلب إعادة الفحوصات لجميع وفد المنتخب الوطني

اتحاد الكرة العراقي يطلب إعادة الفحوصات لجميع وفد المنتخب الوطني
الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

طالب الاتحاد العراقي لكرة القدم، في رسالة إلى الاتحاد الآسيوي بإعادة الفحوصات لجميع وفد المنتخب الوطني المتواجد حالياً في إيران، وذلك قبل ساعات من المباراة مع المنتخب الايراني في إطار التصفيات الاسيوية المؤهلة للمونديال.

العالم-رياضة

وقال الاتحاد العراقي في بيان، أصدره، الخميس، إنه تقدم بشكوى رسمية الى الاتحاد الآسيوي وإلى مشرف مباراة منتخبنا ونظيره الإيراني طالب فيها بضرورة إعادة الفحوصات لجميع وفد المنتخب الوطني.

ونقل البيان عن المدير الإداري للمنتخب الوطني العراقي، غيث مهنا، أن رسالة الاتحاد العراقي تم فيها سرد الأحداث التي حصلت منذ وصول الوفد العراقي والتي تأخرت فيها نتائج الفحوصات، وتمت إعادة الفحص لستة أفراد من الوفد، وظهرت نتيجتها مغايرة لثلاثة منهم ولم يُعترف بها، بالإضافة الى ما حدث اليوم من تأخير.

وأضاف كان لنا اتصال مع المفتش الصحي الذي أكد لنا أن جميع العينات التي أخذت اليوم كانت نتائجها سلبية باستثناء لاعب واحد وإداري واحد عند الساعة العاشرة مساء، لكننا فوجئنا باتصال عند الساعة 12:15 يُبين أن هناك إصابات لأربعة لاعبين وإداري.

وتابع أنه من المؤمل أن يتلقى الجانب العراقي الرد في الساعات المقبلة.

وكان اتحاد الكرة العراقي اعلن مساء امس الاربعاء ان الفحوصات غيبت 8 لاعبين من المنتخب العراقي.

ويستضيف المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم، اليوم الخمیس، نظیره العراقي، في اطار منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وفي حال الفوز، ستضمن إيران تأهلها إلى نهائيات المونديال للمرة السادسة في تاريخها. إذ تتصدّر المجموعة برصيد 16 نقطة من 6 مباريات بعد بداية مشوار رائع، فيما يقبع العراق في المركز الخامس قبل الأخير مع أربع نقاط فقط من دون تحقيق أي فوز.

وسیقام المباراة على ستاد "آزادي" بطهران بحضور 10 آلاف متفرج.

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