الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢
١٢:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة اللبنانية: عدد إصابات كورونا في ارتفاع يومي

الصحة اللبنانية: عدد إصابات كورونا في ارتفاع يومي
الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في لبنان ان عدد الإصابات بفيروس كورونا في ارتفاع يومي وتخطى يوم أمس الخميس عتبة الـ 9000 إصابة.

العالم_لبنان

وأعلنت الوزارة في تقريرها اليومي، عن تسجيل 9199 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، رفعت العدد التراكمي لل​حالاتالمثبتة منذ 21 شباط 2020 إلى 891982.

وأوضحت أنّه تمّ تسجيل 9040 إصابة بين المقيمين و159 حالة بين الوافدين، مشيرةً إلى أنّه تمّ تسجيل ​16​ وفاة جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 9544. وذكرت أنّ عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 722، من بينها 345 في العناية المركّزة.

وكانت قد أفادت الوزارة في تقريرها أمس، بأنّ عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس بلغ أيضاً 723، من بينها 357 في العناية المركّزة.

روابط ذات صلة

التوقيع على اتفاق الربط الكهربائي بين الأردن ولبنان عبر سوريا

ميقاتي يشكر سوريا والأردن بعد توقيع اتفاقية استيراد الطاقة

تواصل تساقط الثلوج في لبنان وانقطاع الطرق الجبلية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصحة الايرانية: اکثر من 16 ألف إصابة و 23 وفاة جديدة بكورونا

لافروف: تبني واشنطن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا سيكون بمثابة قطع للعلاقات

سوريا وبيلاروس توقعان بروتوكولا لتطوير التعاون بين البلدين

الامن العراقي يتوصل لخيوط مهمة عن مهاجمي مطار بغداد

القومي: بعض بنود المبادرة الكويتية تتناقض مع أبسط حقوق شعبنا بالمقاومة

عبداللهیان: ارادة ايران للتوصل الى اتفاق جيد ومستقر وموثوق به أمر أكيد