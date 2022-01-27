الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢
٠٦:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

ناطرينك.. تفاعل كبير مع مقابلة السيد حسن نصر الله المنتظرة على قناة العالم

ناطرينك.. تفاعل كبير مع مقابلة السيد حسن نصر الله المنتظرة على قناة العالم
الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

تفاعل كبير شهده الإعلان عن مقابلة سماحة السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله التي أجرتها معه قناة العالم والتي شملت حوارا شاملا عن أحدث التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية.

العالم - نبض السوشيال

ووصلت وسوم #ناطرينك و#نصرالله الى الترند في لنبان عقب إعلان قناة العالم عن موعد بث اللقاء يوم الاثنين 31 كانون الثاني/ يناير في تمام الساعة الثامنة بتوقيت بيروت (18:00 غرينتش).

"بنت قانا" قالت "يطل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين 31/1/2022 في حوار خاص على قناة العالم للحديث حول مختلف القضايا الراهنة".

"fatima" قالت:

إن كنتُ سأتحدث عن نِعَم الحياة سأبدأ بالسيد حسن نصرالله الحمدلله على نعمة وجوده #ناطرينك

"Esraa" قال: "يتحدث الأمين العام" أحلى جملة بالمجرة.. الاثنين الساعة 8:00 بتوقيت العشق .. #ناطرينك

"Elsharqpress" غرد قائلا:

بعد طول انتظار سيطل عليكم سيد الكلمة عبر قناة العالم سماحة السيد حسن نصرالله الأمين على الوطن وذلك يوم الاثنين الواقع في ٣١/١/٢٠٢٢ عند الساعة الثامنة

"Abdallah" قال:

بانتظار التصريح #نصرالله

fadi jouni قال: "صار بدها هالطلة".

روابط ذات صلة

السيد حسن نصر الله على شاشة العالم في حوار شامل الاثنين بهذا التوقيت

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الدنمارك تسحب قواتها من مالي بطلب منها

ناطرينك.. تفاعل كبير مع مقابلة السيد حسن نصر الله المنتظرة على قناة العالم

لافروف: لا يوجد ردٌ أمريكي إيجابي على القضية الرئيسية بشأن الضمانات الأمنية

بالصور..حريق في المستودعات بالصناعية الأولى في الرياض

ليبيا تعلن أنها بلغت ذروة الموجة الرابعة من جائحة كورونا

الكونغو .. مقتل 26 عسكريا في هجوم للمتمردين