ناطرينك.. تفاعل كبير مع مقابلة السيد حسن نصر الله المنتظرة على قناة العالم

العالم - نبض السوشيال

ووصلت وسوم #ناطرينك و#نصرالله الى الترند في لنبان عقب إعلان قناة العالم عن موعد بث اللقاء يوم الاثنين 31 كانون الثاني/ يناير في تمام الساعة الثامنة بتوقيت بيروت (18:00 غرينتش).

"بنت قانا" قالت "يطل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين 31/1/2022 في حوار خاص على قناة العالم للحديث حول مختلف القضايا الراهنة".

"fatima" قالت:

إن كنتُ سأتحدث عن نِعَم الحياة سأبدأ بالسيد حسن نصرالله الحمدلله على نعمة وجوده #ناطرينك

"Esraa" قال: "يتحدث الأمين العام" أحلى جملة بالمجرة.. الاثنين الساعة 8:00 بتوقيت العشق .. #ناطرينك



"Elsharqpress" غرد قائلا:

بعد طول انتظار سيطل عليكم سيد الكلمة عبر قناة العالم سماحة السيد حسن نصرالله الأمين على الوطن وذلك يوم الاثنين الواقع في ٣١/١/٢٠٢٢ عند الساعة الثامنة

"Abdallah" قال:

بانتظار التصريح #نصرالله

fadi jouni قال: "صار بدها هالطلة".