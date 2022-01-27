منتخب سوريا يخسر أمام نظيره الإماراتي في تصفيات كأس العالم

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وبهذه النتيجة بقي المنتخب السوري في المركز السادس والأخير برصيد نقطتين فيما عزز منتخب الإمارات موقعه في المركز الثالث المؤهل إلى الملحق التأهيلي لكأس العالم حيث رفع رصيده إلى 9 نقاط خلف منتخب كوريا الجنوبية الثاني برصيد 17 نقطة بعد فوزه اليوم على منتخب لبنان بهدف دون رد بينما يتصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة وقد فاز اليوم على منتخب العراق بهدف دون رد ويأتي منتخب لبنان بالمركز الرابع بـ 5 نقاط والعراق خامساً بـ 4 نقاط.

وبالعودة إلى مجريات المباراة فإن المنتخب السوري دخل الشوط الأول بضغط هجومي كبير وأتيحت له أكثر من فرصة للتسجيل أبرزها تسديدة عمر خريبين من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 38 وتصدى لها الحارس الإماراتي وفي ظل غياب الرقابة الدفاعية افتتح المنتخب الإماراتي التسجيل بهدف مباغت من أمام المرمى عبر كايو كانيدو في الدقيقة الـ 43 لينتهي الشوط الأول بتقدم الإمارات بهدف دون رد.

ولم يتغير أداء منتخب سوريا كثيراً في الشوط الثاني فلم تعرف الهجمات طريقها إلى المرمى الإماراتي رغم الفرص التي أتيحت له بينما تمكن المنافس الإماراتي من تعزيز التقدم بهدف ثان حمل توقيع يحيى الغساني في الدقيقة الـ 72 ومرت الدقائق دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المباراة بفوز الإمارات بهدفين دون رد.

يشار إلى أن المنتخب السوري سيلتقي منتخب كوريا الجنوبية في الجولة القادمة من هذا الدور في دبي في الأول من شباط القادم.

المصدر: سانا