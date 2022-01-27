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شاهد.. لاعب ايراني: المنتخب الإيراني لكرة القدم لدية قدرات عالية لمونديال 2022

الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

قال لاعب المنتخب الإيراني محمد خانزادة أن المنتخب الإيراني شارك في الدورات السابقة لكأس العالم بإداء ممتاز مشيراً الى أن المنتخب اليوم لديه قدرات وطاقات كثيرة لمواجهة المراحل المقبلة.

العالم - خاص العالم

وأضاف خانزادة خلال مشاركته في برنامج الفار على شاشة قناة العالم الإخبارية أن المنتخب الإيراني يواجه مشاكل في طريقه لكن التأهل من مجموعة كأس العالم عام 2022 ليس امراً مستحيلاً.

وعبر خانزادة عن فرحه لإحتفالات الشعب الإيراني في شوارع البلاد عقب تأهل المنتخب الإيراني.

وكان قد حجز المنتخب الإيراني لكرة القدم بطاقة التأهل إلى مونديال قطر بفوزه 1-0 على العراق.

وضمن منتخب ايران لكرة القدم بطاقة التأهل لمونديال قطر 2022 بعد فوزه اليوم على المنتخب العراقي 1 - 0 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس في طهران في اطار الجولة السابعة للتصفيات الاسيوية المؤهلة الى نهائيات كاس العالم في قطر 2022 .

وبهدف "مهدي طارمي"، حقق المنتخب الإيراني لكرة القدم فوزا 1-0 على العراق ليتأهل إلى المونديال للمرة السادسة.

ولعب للمنتخب الايراني في هذه المباراة، امير عابدزاده، شجاع خليل زاده، محمد حسين كنعاني زادكان ، اميد نور افكن ، صادق محرمي، سعيد عزت اللهى، وحيد أميري، علي قلي زاده ، وسامان قدوس ، وعلي رضا جهانبخش ومهدي طارمي.

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