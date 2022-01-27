أول تعليق من مدرب المنتخب العراقي بعد خسارته أمام إيران

العالم-رياضة

وقال خلال مؤتمر صحافي بعد مباراة العراق وإيران، "انا أريد بناء منتخب جديد وستشكروني بعد ٨ سنوات".

وأضاف "إحدى المواهب التي ستبني المنتخب العراقي في السنوات المقبلة هي زيدان اقبال الذي شارك في مباراة اليوم"، مشيرا

ً الى أن "عقدي مع الاتحاد العراقي سلس ويمكنهم الاستغناء عن خدماتي بسهولة".

وخسر المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، أمام نظيره الإيراني بهدف نظيف في تصفيات المونديال.

وتأهلت ایران لكأس العالم ٢٠٢٢ بشكل نهائي بعد فوزها على العراق في مباراة اليوم المقامة على ملعب آزادي في طهران.