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أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى الإمارات

أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى الإمارات
الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، المواطنين الأمريكيين من السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

العالم - الإمارات

وذكرت وكالة "رويترز" أن وزارة الخارجية حثت المواطنين الذين يفكرون في السفر إلى دولة الإمارات على إعادة النظر.

وأشارت إلى وجود تهديدات عن وقوع هجمات باستخدام صواريخ أو طائرات مسيرة.

وأبقت الوزارة مستوى التحذير بشأن السفر للإمارات عند أعلى درجة في الإرشادات التي جرى تحديثها، والتي تحث الأمريكيين بالفعل على عدم السفر إلى الإمارات بالنظر إلى مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقبل يومين، وجهت السفارة والقنصلية الأمريكيتين نصيحة للرعايا الأمريكيين في دولة الإمارات العربية المتحدة تتمثل في "الحفاظ على مستوى عال من الوعي الأمني".

ويوم الاثنين الفائت، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما القوات اليمنية تجاه الدولة.

كما زعمت في وقت لاحق تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لـ "أنصار الله" في الجوف باليمن بعد إطلاق الصواريخ منها.

وقبل أكثر من أسبوع أعلنت الإمارات، وفاة 3 أشخاص "باكستاني وهنديان" وإصابة 6 آخرين، بعد استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع مهمة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة لحركة "أنصار الله".

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أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى الإمارات

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