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اليمن.. وقفة قبلية تنديدا بتصعيد العدوان في تعز

اليمن.. وقفة قبلية تنديدا بتصعيد العدوان في تعز
الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

نظّمت في مديرية صالة بمحافظة تعز اليمنية وقفة قبلية مسلحة تنديدا بجرائم وتصعيد العدوان الاماراتي الأمريكي السعودي.

العالم-اليمن

واستنكر المشاركون في الوقفة استمرار صمت المجتمع الدولي المعيب تجاه ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم بحق الشعب اليمني.

وأكدوا على أهمية مواصلة التحشيد ورفد الجبهات بالرجال والمال، دفاعاً عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.

ودعا بيان صادر عن الوقفة المتورطين في الخيانة إلى العودة إلى صف الوطن، والاستفادة من قرار العفو العام.

وبارك البيان عمليات إعصار اليمن التي استهدفت العمق السعودي والإماراتي مطالبا القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير بتصعيد الضربات ضد دويلات العدوان بإعتبارها السبيل الأنجع لإيقاف العدوان ورفع الحصار.

وشارك في الوقفة عدد من الشخصيات العسكرية والامنية والإجتماعية وممثلين عن السلطة المحلية والإشراف العام

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اليمن.. وقفة قبلية تنديدا بتصعيد العدوان في تعز

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