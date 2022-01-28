تحالف العدوان يتلقى صفعة جديدة.. ’دماء اليمنيين تنتصر’

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وجاء في بيان منظمة العفو الدولية أنّ تحالف العدوان السعودي الاماراتي على اليمن استخدم ذخيرة دقيقة التوجيه، مصنعة في اميركا، خلال غارة جوية شنها على مركز احتجاز بصعدة، في شمال غرب البلاد.

وقالت المنظمة في بيان وتقرير مطول انّ الهجوم أسفر عن مقتل اكثر من ثمانين شخصا على الأقل وإصابة أكثر من مئتين آخرين مضيفةً ان القنابل التي استخدمت في الهجوم موجهة بأشعة الليزر وتصنعها شركة رايثيون الأمريكية للصناعات الدفاعية مضيفة انّ هذه الاعمال ترقى إلى حد جرائم الحرب.

كما اشارت المنظمة الى ان الغارات التي شنت على صنعاء والحديدة ايضا كانت باسلحة امريكية الصنع وان الهجوم على الاتصالات في الحديدة ادى الى قطع الانترنت وحرمان الشعب اليمني من التواصل والمعلومات.

وبذلك تكون المنظمة اكدت بالدليل القاطع ارتكاب تحالف العدوان لمجزرة صعدة وبانها ترقى الى جرائم حرب، في الوقت الذي يواصل فيه التحالف التنصل من استهدافه السجن في صعدة، وتنفيذه الجريمة، مدعيا بانها اتهامات من قبل حركة انصار الله.

وزير الدفاع الیمني، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، أكد في تصريحات صحفية أن تصعيد العدوان على الشعب اليمني، واستمرار حصاره، وشن غاراته على المدنيين، واحتلاله أراضي اليمن، والتدخل في شؤونه، ونهب ثرواته، لا يساعد على إنهاء الحرب بل يزيد من توسيع نطاقها الجغرافي، وتقويض فرص السلام، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء تداولوا بيان منظمة العفو الدولية مؤكدين زيف وكذب ادعاءات تحالف العدوان بانه لم يقدم على استهداف سجن صعدة والذي ادى الى سقوط العشرات بين شهيد وجريح وبان التحالف يقف خلف الاف المجازر بحق اطفال ونساء وشيوخ اليمن.

الناطق الرسمي لأنصار الله "محمد عبدالسلام" أكد ان "مجزرة سجن صعدة واحدة من آلاف المجازر الوحشية بحق شعبنا المظلوم، ولم يتورع المجرم أن يكرر جرائمه في ظل ما يحظى به من غطاء دولي وأممي، لكن ذلك لن يطول، وحق على شعبنا أن يعزز من عملياته الدفاعية الردعية فوحدها من تردع العدو وتمنعه من مواصلة جرائمه وتحقق وقف العدوان والحصار".

ونشر "كمال شرف" صورة توضح كيف ان الدولة الخليجية تغرق بدماء اليمنيين مدعومة من رأس الشر امريكا وبان الاخيرة في النهاية ستتخلى عنها وستغرق بدماء الابرياء من اهل اليمن".

وكتب الاعلامي "عدنان العامري" في تغريدة على حسابه الخاص "لماذا استهدف تحالف العدوان السجن في #صعدة؟ ان السبب الرئيس للاستهداف و ذلك حسب المعلومات التي و صلتني من المصدر هو: اذا قتلوا السجناء فلن ترد حكومة صنعاء عليهم بحجة انهم خارجيين عن القانون ولن يتأثر الشارع اليمني! بعران و لا مش بعران؟

ونشرت "eman alwadee" صورا لجثامين شهداء صعدة وعلقت قائلة "هذه جثامين سجن صعدة (91 شهيدا) شاهدة على قبح إسلام السعودية.. وكذب ديمقراطية أمريكا.. ووقاحة أولاد زايد.. ونفاق هذا العالم.. وازدواجية منظمات الحقوق العالمية.. ووحشية الحضارة الغربية.. وعلى مظلومية شعبنا.. وقرب انتصاره بعون الله"..

ورأى "ضرغام" في تغريدة على حسابه الخاص أنه "رغم وضوح جرائم العدوان لعيان العالم إلا أن التغابي والتجاهل الدولي يصر أن يجعل من كل مجزرة هي تنومة جديدة التي لم ترصدها كاميرات زمانها ولكن كاميرات الإله وردوده بسواعد المؤمنين لن تعذرهم وسيأتي يوم سيطرتناعلى المنافذ والثروات ويأتي العالم المنافق ليدين التحالف ويتزلف لنا بتأييده".

وكتب "محمد ابونايف" في تغريدته "لن تمر هذة الجرائم بدون رد ولانريد ان نسمع التعاطف والبكاء مع السعودية والامارات عندما يتم الرد اليماني "...

ونختم الموضوع مع تغريدة الاخ "Ahmad Alzuberiy" التي قال فيها "لوكانت هذ المجزره في غير اليمن لاقامت الارض وطرحت ولكن لانبالي بمجلس النفاق نحن نطبق توجيهات الله سبحانه وتعالى وسنادفع علا ارضناء ووطننا وووشعبناء بكل الوسايل المتاحه".