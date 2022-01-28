الى أين وصلت مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن ايران؟

العالم - خاص بالعالم

كبير المفاوضين الصينيين، قال أن المحادثات تهدف إلى استكمال مسودة نص الاتفاقيات وحل بعض القضايا الخلافية، مشيرا ان الوفود المفاوضة عقدت خلال اليومين الماضيين اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف لبحث القضايا الرئيسية وحل الخلافات بشان إلغاء الحظر واعطاء الضمانات والتحقق.



وأشار ممثل روسيا في محادثات فيينا ميخائيل أوليانوف الى انه إذا استمرت المفاوضات بالوتيرة التي هي عليها الآن، فمن الواقعي تماما التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية فبراير، معربا عن أمل موسكو أن يتم إحياء الصفقة النووية قبل نهاية شهر أبريل، بما في ذلك الغاء الحظر النفطي الأميركي عن إيران.



وخلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم أنطونيو غوتيريش،وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان المحادثات في فيينا بأنها إيجابية وجدد الإرادة الجادة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتوصل إلى اتفاق جيد في أقرب وقت ممكن.

وأكد أمير عبداللهيان كذلك على عدم الثقة بحكام البيت الأبيض، وشدد على الحاجة إلى إجراءات عملية وملموسة وقابلة للتحقق من قبل الغرب والولايات المتحدة لإثبات التوصل الى اتفاق دائم وموثوق.

بدوره رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأي تقدم في عملية المحادثات في فيينا والغاء الحظر، مشيرا الى ان الأمم المتحدة دعمت دائما بكل قوتها وامكاناتها للتوصل إلى اتفاق نووي وسلام دولي.



مصادر صحفية افادت أن كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجراك قال إنّ هناك فرصة في التوصل إلى اتفاق مع إيران، كما أنّ هناك فرصة في عدم التوصّل إلى أي اتفاق، مشيرا الى ان واشنطن مستعدة لكِلا الحالتين.



ويذكر ان غالبية الوفود المتفاوضة بأن المحادثات تتقدم على الرغم من تعقيد بعض القضايا والحاجة إلى اتخاذ قرارات سياسية.

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