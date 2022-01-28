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كتائب حزب الله العراق تدعو للجهوزية تحسبا لأي طارئ بالمنطقة

كتائب حزب الله العراق تدعو للجهوزية تحسبا لأي طارئ بالمنطقة
الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

قال المسؤول الامني لكتائب حزب الله في العراق ابو علي العسكري، ان سياسة خلط الأوراق التي يعتمدها مزورو الانتخابات والفاسدون لن تجدي نفعا، وآخرها استهداف مطار بغداد بالصواريخ.

العالم - العراق

اليكم نص تغريدة:

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