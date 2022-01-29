أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 29 يناير 2022

ابرار..

وزير الخارجية .. ليست هناك أية مفاوضات مباشرة بين إيران وأمريكا في فيينا

سياست روز ..

مفهوم إيران للإتفاق الجيد بمفاوضات بفيينا هو الإلغاء الكامل للحظر مع إختبار وضمانات

خراسان ..

مجموعة قراصنة المعلوماتية "عصا موسى" تسيطر على كاميرات المرور وشركات بفلسطين المحتلة

كيهان ..

صواريخ أنصار الله تربك أعمال معرض إكسبو وترفع سعر النفط لتسعين دولارا للبرميل

قدس ..

منظمة العفو الدولية .. المجازر التي يرتكبها التحالف السعودي باليمن تتم بأسلحة أمريكية

جوان ..

أمريكا تعترف بمشاركتها بشكل غير مباشر في غارات التحالف السعودي على اليمن

ابتكار ..

مخاوف من أن تؤدي الأزمة الساخنة في أوكرانيا الى حرب عالمية ثالثة

ارمان ملي ..

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يؤكد أن روسيا لا تخطط لشن حرب على أوكرانيا

اطلاعات..

هجوم بالقذائف الصاروخية والمسيرات على موقع عسكري أمريكي قرب مطار بغداد الدولي

رويش ملت ..

خطيب صلاة الجمعة بطهران .. أمريكا تسعى للهيمنة ونهب الثروات وليس للتفاوض

ايران ..

زيادة الصادرات النفطية بنسبة أربعين بالمئة وإقتراب الإنتاج من مستويات ما قبل الحظر

حمايت ..

غوتيريش يحذر من أن نصف أبناء الشعب الأفغاني يعانون من مجاعة

أهم مقالات في الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت

sdرسالت..

كتبت صحيفة رسالت كتبت في افتتاحيتها ( إسمعوا جيدا, اذا ما أردتم التوصل لإتفاق ) .. امريكا والترويكا الاوروبية تدركان جيدا بان احياء الاتفاق النووي غير ممكن من دون الغاء الحظر بالكامل ومن دون تقديم ضمانات لايران, لكنهما تنتهجان سياسة مماطلة ولف ودوران لاقحام قضايا غير نووية في الاتفاق ولاقتطاع تنازلات ما من ايران.

والواقع.. ليس أمام أمريكا والترويكا الأوروبية من خيار إذا ما أرادتا إحياء الإتفاق النووي سوى إلغاء الحظر وتقديم الضمانات اللازمة ولا معنى للذريعة التي تطرحها ادارة بايدن في المفاوضات لتبرير عدم تقديم ضمانات لايران , وهي ذريعة تقول ان ادارة بايدن لا تستطيع الزام اية ادارة امريكية بعدها بما تصادق عليه بفيينا بشأن الاتفاق النووي.

ان مثل هذا الكلام مرفوض فالاتفاق النووي, معاهدة دولية وليس اتفاقية بين ايران وامريكا, وبامكان ادارة بايدن اضافة بنود في اية ضمانات تجعل كلفة اي تنصل محتمل من هذه المعاهدة في المستقبل عالية جدا لاية ادارة امريكية جديدة.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في الشأن اللبناني في تعليقها السياسي ( بعد إعتزال الحريري ).. هناك رؤية في لبنان تقول ان رئيس الوزراء اللبناني الاسبق زعيم تيار المستقبل سعد الحريري لم يعلن اعتزال العمل السياسي طوعا بل هناك ضغوط خارجية وراء قراره .. يقول مقربون من الحريري إنه لن يعود لعالم العمل السياسي مادام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالسلطة.

ان هذا الكلام يلقي الضوء على احتمال وجود سيناريو سعودي غربي يستهدف المقاومة وحزب الله بالذات في لبنان, وتلميحات الحریری المحبطة بشأن الاجواء السياسية بلبنان واتهاماته المفبركة الضمنية للمقاومة مؤشر على ذلك.

ان ما قاله الحريري في خطاب الاعتزال يعزز الرؤية القائلة ان اعتزاله للعمل السياسي جاء بأمر من بن سلمان لايجاد ارضية خاصة لتفجير الاوضاع الداخلية بلبنان استنادا على الادعاءات التي طرحها الحريري , وان الاخير نفذ ما فرض عليه من بن سلمان.

اطلاعات ..

كتبت صحيفة اطلاعات في تقريرها ( اليمن يحذر .. هناك ضربات رهيبة في الطريق ) .. حذر وزير دفاع حكومة الانقاذ الوطني اليمنية بصنعاء اللواء محمد ناصر العاطفي بأن على السعودية والامارات ترقب تلقي المزيد من الضربات الاستراتيجية اليمنية التي ستكون رهيبة على حد قوله.

العاطفي لوح بـأن غارات التحالف السعودي على صنعاء ستواجه ردا عنيفاعلى مواقع إستراتيجية في العمق السعودي والإماراتي من جانبه قال المتحدث باسم حركة انصار الله اليمنية محمد عبد السلام ان الامارات تتكأ في الواقع على العصا الامريكية في حربها على الشعب اليمني , وذلك في اشارة منه لمشاركة قوات امريكية بقاعدة الظفرة بابو ظبي في العمليات العسكرية ضد اليمن .

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في الشأن الافغاني في مقالها ( طالبان إزدواجية التعامل داخليا ودوليا ) .. تنتهج حركة او حكومة طالبان الافغانية سياسة خارجية مرنة للغاية وسياسة براغماتية بكل معنى الكلمة , فهي تبدي احترامها للقانون الدولي , وتمد يدها لاعداء الامس من دون احقاد داعية للتعاون وغير ذلك .

إن طالبان لم تحصل على الإعتراف الدولي المنشود رغم ذلك بسبب تعاملها داخليا بنفس منطقها المتشدد المعروف فالعالم لم يقترب من اية قناعة بشأن تغير طالبان وكما تدعي , فاحكام قبضتها على السلطة وانتهاجها لنفس الاجراءات المتشددة التي تتجاهل حريات وحقوق المواطنين, واقع يذكر العالم بما كانت تقوم به طالبان عندما حكمت بكابول للمرة الاولى , وهذا يعني من رؤية المجتمع الدولي ان طالبان اليوم هي نفسها طالبان الامس والحديث عن تغيرها وغير ذلك مجرد مزحة ثقيلة, وتعاملها المرن دوليا لا يعكس تغيرها بل حاجتهالاعتراف دولي للحصول على مساعدات فحسب.

جوان ..

ترى صحيفة جوان ان ( بايدن بات يدق طبول الحرب ) وكتبت في مقال لها بهذا العنوان حول الازمة الاوكرانية .. امريكا وحلف الناتو ردا مؤخرا على حزمة المقترحات الروسية الخاصة بضمان الامن في اوروبا الشرقية المحاذية للحدود الروسية .

المشكلة هنا تتمثل في أن الرد الغربي على المقترحات الروسية جاء في الإتجاه المعاكس للآمال المعقودة على تهدئة الأجواء الامر زاد من مخاوف تدهور الاوضاع واتجاههها نحو وقوع مواجهات ميدانية وربما باندلاع حرب في اوروبا .

ان الرئيس الروسي عبر عن استياءه من الرد الغربي على مقترحات بلاده في مباحثاته مع نظيره الفرنسي قائلا ان الرد الامريكي الغربي تجاهل الهواجس الروسية باوروبا. ووزير الخارجية الروسي حذر من ان موسكو لن تسمح لاحد بتهديد مصالحها .

والعجيب ان الرئيس الاميركي جو بايدن نفسه اذعن بان الرد الامريكي على المقترحات الروسية لن يمنع اندلاع حرب محتملة باوكرانيا. ولعل السؤال هنا هو لماذا تمت صياغة رد امريكي غير مقنع ولايمنع وقوع حرب اذن ؟