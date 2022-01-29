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فيديو غرافيك.. كابوس"عصا موسى" يلاحق الصهاينة في عقر دارهم!

السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم"عصا موسى" اختراق كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في شوارع الأراضي الفلسطينية المحتلة كما اخترقت كاميرات المراقبة المحيطة بشركة "رافائل" الصهيونية.

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