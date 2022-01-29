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تجارة ايران الخارجية تتخطى مستوى 80 مليار دولار

تجارة ايران الخارجية تتخطى مستوى 80 مليار دولار
السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الاقتصاد الايرانیة أن التجارة الخارجية للبلاد سجلت 133 مليون طن بقيمة 80.236 مليار دولار في الشهور العشرة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار2022 حتى 20 يناير/كانون الثاني 2022.

العالم - ايران

وأوضحت الوزارة على موقعها الرسمي الجمعة، أن الواردات سجلت 33 مليون طن بقيمة 41.473 مليار دولار في الفترة المذكورة بنمو كمي 17 بالمئة وسعري 34 بالمئة على اساس سنوي.

وأشارت بالمقابل الى أن صادرات ايران بلغت 100 مليون طن بقيمة 38.763 مليار دولار بنمو كمي 7 بالمئة وسعري 38 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة.

وذكرت أن الصين والعراق وتركيا والامارات وافغانستان تواليا، تصدرت الاسواق الاكثر استيرادا للسلع الايرانية بالشهور العشرة، فيما جاءت بالترتيب كل من الامارات والصين وتركيا وألمانيا وسويسرا الاكثر تصديرا الى ايران.

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