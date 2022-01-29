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آبي أحمد يزور الإمارات ويلتقي محمد بن زايد

آبي أحمد يزور الإمارات ويلتقي محمد بن زايد
السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم السبت، عن زيارة قام بها إلى الإمارات ، التقى خلالها ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.‏

العالم - أفريقيا

ونشر الحساب الرسمي لمكتب آبي أحمد صورا من زيارته للإمارات، واستقبال الشيخ محمد بن زايد له.

وقال في تغريدته: "سافر آبي أحمد مع وفده إلى أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة عمل رسمية، والتقى رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وبحث الزعيمان العلاقات الراسخة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته في كافة المجالات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

كما تطرق اللقاء إلى التطورات التي تشهدها القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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