الصحة الايرانية: اکثر من 11 ألف إصابة و 24 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 11731 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 322 ألفا و 183 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 754 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 1362 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 98 ألفا و 675 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 24 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 132 ألفا و 380 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 60 مليونا و 640 ألفا و 498 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 53 مليونا و 961 ألفا و 998 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 16 مليونا و 441 ألفا و 981 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 131 مليونا و 44 ألفا و 477 جرعة.

واوضحت الوزارة بانه تم لغاية الآن اجراء 44 مليونا و 607 آلاف و 91 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

وحسب التقرير هنالك 7 مدن في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 43 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) و 217 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة نسبیا) و 181 مدينة الحالة الزرقاء (قلیلة الخطورة).