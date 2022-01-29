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بالفيديو: لحظة وقوع انهيار جليدي ضخم في يوننان الصينية وهروب السياح

السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لانهيار جليدي كبير في مقاطعة يوننان الصينية، ما أجبر السياح على التدافع هاربين من المنطقة.

العالم- منوعات

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بالفيديو: لحظة وقوع انهيار جليدي ضخم في يوننان الصينية وهروب السياح

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