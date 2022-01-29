عيد الحرية في لبنان اليوم

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في 29 كانون الثاني/ يناير 2004 رضخت إسرائيل لمنطق المقاومة وأُجبرت على الافراج عن 431 أسيرًا بينهم 400 فلسطيني و23 لبنانيًا، و6 أسرى عرب والمواطن الألماني ستيفان مارك، وأعادت جثامين تسعة وخمسين مواطنًا لبنانيًا. وقامت بتسليم جزء من خرائط الألغام في جنوب لبنان وغرب البقاع.

بالمقابل، أفرجت المقاومة الإسلامية وفق عملية التبادل عن ضابط في الجيش الإسرائيلي هو ألحنان تننباوم ورفات 3 جنود إسرائيليين هم آدي أفيتام، وبيني أفراهام، وعمر سواعد كانوا قد قتلوا في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2000.

ومن أبرز المحررين اللبنانيين كان: ـ سماحة الشيخ عبد الكريم عبيد، وهو من بلدة جبشيت الجنوبية، مواليد عام 1957، وكان قد اختطف من منزله في جبشيت في 28 تموز/ يوليو1989 على أيدي مجموعة من الكوماندوز الإسرائيليين مع اثنين من مرافقيه.

ـ الحاج مصطفى الديراني من بلدة قصرنبا في البقاع، مواليد عام 1951، وكان قد اختطف من منزله في بلدته البقاعية صبيحة عيد الأضحى عام 1994.

ـ جواد قصفي، من مواليد السلطانية في جنوب لبنان، اعتقل في 15 كانون الأول/ديسمبر1988 على مشارف بلدة تبنين، إثر عملية كوماندوز إسرائيلية. ولدت طفلته بُعَيد أسره وتوفيت قبل أشهر من تحرير والدها دون أن تراه أو يراها.

ـ حسن محمد العنقوني، مواليد مشغرة في البقاع الغربي، كان قد اعتقل في 20 تشرين الأول/أكتوبر1987، في مواجهة بلدة ميدون البقاعية إثر اجتياح إسرائيلي للبلدة.

ـ فادي الجزار، مواليد بيروت، اعتقل في 27 تشرين الأول/أكتوبر1991 على مشارف بلدة مروحين في جنوب لبنان إثر تنفيذ عملية عسكرية.