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الادميرال ايراني: يجب الاستفادة من الطاقات الداخلية في الصناعات البحرية

الادميرال ايراني: يجب الاستفادة من الطاقات الداخلية في الصناعات البحرية
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

اكد قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال شهرام ايراني على الاستفادة من الطاقات العملية والتكنولوجية الداخلية في الصناعات البحرية.

العالم - ايران

وقال الادميرال ايراني خلال لقائه السبت محافظ آذربيجان الشرقية (شمال غرب) عابدين خرّم: ان الارضية متوفرة لدخول الشباب المبدعين والنخبة الى هذا المجال ونحن اول الزبائن للمنتوجات التكنولوجية.

واشار الى المكانة البارزة لمحافظة آذربيجان الشرقية وطاقاتها في المجالات العلمية والصناعية، مؤكدا على الاستفادة من هذه الطاقات للتقدم باهداف القوة البحرية للجيش وتحقيق التنمية والتطور في الصناعات البحرية.

ونوه الى برامج ومشاريع القوة البحرية في سواحل جنوب البلاد واضاف: نحن نسعى، عبر الاستفادة من الطاقات العلمية والصناعية لمحافظة آذربيجان الشرقية، لتطوير برامجنا خاصة في مجال ازالة الحرمان من هذه المناطق.

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