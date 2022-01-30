رئيس كيان الإحتلال يصل الإمارات عبر الاجواء السعودية

العالم - الإمارات

وكان في استقبال الرئيس الإسرائيلي وعقيلته "ميخال" بالمطار وزير الخارجية الإماراتي الشيخ "عبد الله بن زايد آل نهيان".

وذكر مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان له أن الطائرة التي أقلت "هرتسوغ"، مرت عبر الأجواء السعودية.

وفي إطار زيارته التي تستغرق يومين، سيعقد "هرتسوغ" اجتماعات رسمية مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، ووزير الخارجية الإماراتي "عبدالله بن زايد" وحاكم دبي الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم".

كما سيزور "هرتسوغ" معرض "إكسبو" في دبي، وسيلتقي ممثلي قطاع الأعمال الإماراتي، إضافة إلى ممثلي الجالية اليهودية في البلاد.

وتأتي زيارة "هرتسوغ" بعد أن قام رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت" بأول زيارة رسمية له إلى الإمارات في ديسمبر الماضي.