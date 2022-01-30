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فلسطين.. الشعبية تعلن مقاطعتها لدورة المجلس المركزي

فلسطين.. الشعبية تعلن مقاطعتها لدورة المجلس المركزي
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الأحد 30/1/2022، مقاطعتها لدورة المجلس المركزي المُقرر عقده في رام الله في الضفة المحتلة.

العالم - فلسطين

وقالت الشعبية في بيان صحفي أن قرارها جاء استناداً لرؤيتها الدائمة لدور المنظمة ومؤسساتها باعتبارها المدخل الأساسي لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وحرصاً على شرطية وحدانية التمثيل التي تستوجب الشمولية والعدالة في تمثيل الكل الفلسطيني."

وأضافت :" تقدم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لجماهير شعبنا ولقواه السياسية والمجتمعية مبادرتها لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، باعتبارها المدخل البديل لمعالجة الازمة الراهنة."

وأكدت الجبهة مقاطعتها لدورة المجلس المركزي المُقرر عقده في رام الله بناءً على هذه الرؤية الشاملة.

وأرفقت الجبهة رؤيتها الشاملة، وموقفها الواضح بخصوص مقاطعة المجلس المركزي في ورقتين منفصلين.

وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أعلن أنه تقرر دعوة المجلس المركزي للانعقاد في مدينة رام الله، يوم الأحد الموافق السادس من شهر /فبراير شباط القادم.

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