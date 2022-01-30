بالفيديو.. الكيان الإسرائيلي يرفض تزويد الإمارات بمنظومات دفاعية

العالم - الامارات

مسؤولون اسرائليون أعلنوا مرارا وتكرارا تقوية علاقاتهم مع ابوظبي، غير أن العديد من المراقبين اكدوا أن العلاقات بين ابوظبي وتل ابيب لا تسير على ما يرام على ما يبدو، مضيفين أن الامارات بهذا التقارب مع الاحتلال الاسرائيلي فقدت بعدها العربي والاسلامي، وأصبحت دولة منبوذة من قبل معظم الشعوب العربية، كما أن الاماني الاماراتية حول الدعم العسكري لها من قبل الولايات المتحدة من خلال بيعها طائرات مقاتلة من طراز أف-35 اصطدمت بالرفض الاسرائيلي وأصبحت الصفقة في مهب الريح بعد التحذيرت الاسرائيلية لوشنطن.

وفي السياق نفسه، قالت وسائل اعلام عبرية إن تل أبيب رفضت بيع الإمارات منظومات دفاعية جوية لاعتراض الصواريخ الباليستية، وذلك على الرغم من التقارب الوثيق بين تل أبيب وأبو ظبي والتصريحات الاسرئيلية التي أبدت استعدادها لتقديم المساعدات الأمنية والاستخباراتية والعسكرية للإمارات عقب الهجمات التي نفذها سلاح الجو اليمني ضد ابوظبي قبل ايام.

ووفقا لصحيفة معاريف، رفض الجانب الإسرائيلي بيع الإمارات المنظومات الدفاعية على الرغم من قيمة الصفقة التي تقدر باكثر من ثلاثة مليارات دولار، وقالت إن الرفض جاء بعد التصريحات الاسرئيلية التي أبدت استعدادها لتقديم المساعدات العسكرية للإمارات، لكن الموضوع هو مجرد تصريحات غير جدية، واضافت وسائل الاعلام الاسرائيلة أن التقديرات الأمنية في كيان الاحتلال ترفض تزويد ابوظبي بهذه الدفاعات خشية من تسريب معلومات تكنولوجية وعسكرية إلى طهران أو صنعاء، مشددة على أن ابوظبي لجأت الى كوريا الجنوبية لشراء منظومات دفاعية.

المصادر الاسرئيلية قالت إن جهاز الموساد الاسرائيلي حث القيادات الامنية والسياسية في "اسرائيل" على مساعدة الامارات، مضيفة أن الجهاز ناشد قادة الأجهزة الأمنية التوقف عن النظر إلى الامارات كدولة عربية، مشددا على أن عليهم التراجع ودعم الامارات من اجل تقوية علاقات التطبيع وجعل الامارات منطقة دفاعية عسكرية متقدمة ضد اي تهديد قادم من ايران للكيان الاسرائيلي.