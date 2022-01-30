الإحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن ’اتفاق النوايا’ مع الأردن والإمارات

العالم - الاردن

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن الاتفاق المبرم في نوفمبر الماضي والمعروف باسم "الكهرباء مقابل المياه" بات في طور التطبيق، مشيرة إلى أن فرق العمل التابعة للاحتلال الإسرائيلي والإمارات وأردن عقدت أول اجتماع لها الأسبوع الفائت.

ووفقا لإذاعة الاحتلال، حددت فرق العمل خلال الاجتماع أن كلا من الدول الثلاث سيعد بحلول منتصف العام الجاري خطة مفصلة بشأن هذا المشروع.

وأشارت إذاعة الاحتلال إلى أن الاتفاق يقضي بتصدير الكيان الاسرائيلي المياه إلى الأردن مقابل الطاقة الكهربائية، وذلك تحت رعاية الإمارات والولايات المتحدة.

الجدير ذكره أن كلا من الأردن والإمارات والكيان قد وقعوا في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقا أو ما أطلق عليه "إعلان نوايا" أو "الكهرباء مقابل المياه" للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه، ويلقى المشروع رفضا شعبيا كبيرا في الأردن كبيرا ولمح أعضاء في البرلمان الاردني إلى محاولات لرفع الثقة عن الحكومة.