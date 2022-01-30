الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢
٠١:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الإحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن ’اتفاق النوايا’ مع الأردن والإمارات

الإحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن ’اتفاق النوايا’ مع الأردن والإمارات
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تفاصيل جديدة حول ما يسمى اتفاق "إعلان النوايا" الذي أبرمته تل أبيب مع عمان وأبو ظبي بشأن مشروع الطاقة المتجددة في الاردن.

العالم - الاردن

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن الاتفاق المبرم في نوفمبر الماضي والمعروف باسم "الكهرباء مقابل المياه" بات في طور التطبيق، مشيرة إلى أن فرق العمل التابعة للاحتلال الإسرائيلي والإمارات وأردن عقدت أول اجتماع لها الأسبوع الفائت.

ووفقا لإذاعة الاحتلال، حددت فرق العمل خلال الاجتماع أن كلا من الدول الثلاث سيعد بحلول منتصف العام الجاري خطة مفصلة بشأن هذا المشروع.

وأشارت إذاعة الاحتلال إلى أن الاتفاق يقضي بتصدير الكيان الاسرائيلي المياه إلى الأردن مقابل الطاقة الكهربائية، وذلك تحت رعاية الإمارات والولايات المتحدة.

الجدير ذكره أن كلا من الأردن والإمارات والكيان قد وقعوا في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقا أو ما أطلق عليه "إعلان نوايا" أو "الكهرباء مقابل المياه" للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه، ويلقى المشروع رفضا شعبيا كبيرا في الأردن كبيرا ولمح أعضاء في البرلمان الاردني إلى محاولات لرفع الثقة عن الحكومة.

روابط ذات صلة

رئيس الوزراء الأردني يدافع عن 'اتفاق النوايا' مع الاحتلال والامارات!

الأردنيون يرفضون بشدة 'إتفاق الطاقة مقابل المياه': التطبيع خيانة

إتفاق نوايا أردني"إسرائيلي"...هذا مضمونه  

نقابة المهندسين الأردنيين تدين الاتفاق مع الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السيد نصر الله في حوار شامل على قناة العالم قريبا

إيران تحصد ميداليتين ذهبيتين في كأس العالم لتسلق الجليد

الإحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن ’اتفاق النوايا’ مع الأردن والإمارات

بيدرسن: حصلت على "دعم صلب" للمضي في "خطوة مقابل خطوة " في سوريا

الامن العراقي يطيح بارهابيين اثنين في الانبار ونينوى

وزير خارجية مصر يشارك في الاجتماع التشاوري الوزاري في الكويت