الضفة .. 6عمليات رشق بالحجارة والحارقات استهدفت مستوطنين

العالم-فلسطين

ففي نابلس، استهدف شبان مركبات المستوطنين بالحجارة قرب بلدة عقربا جنوب شرق نابلس، ما أدى لتضرر عدد منها.

وكذلك تضررت عدة مركبات أخرى جرّاء رشقها بالحجارة قرب مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس.

وفي رام الله، ألقى شبان عبوات محلية الصنع "أكواع متفجرة" وزجاجات حارقة صوب مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي المواطنين شمال البيرة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال انتشرت بكثافة في المنطقة، وشددت من إجراءاتها العسكرية على حاجز بيت إيل العسكري.

وألقى شبانٌ الحجارة صوب مركبات المستوطنين قرب بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

وفي بيت لحم، ألقى شبان زجاجات حارقة صوب مركبات المستوطنين قرب مستوطنة "مجدال عوز" المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم.

وفي الخليل، تضررت حافلة للمستوطنين جرّاء إلقاء الحجارة عليها قرب مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب الخليل.

يشار إلى أن مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة تشهد تصاعدا في وتيرة إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة صوب مركبات المستوطنين وقوات الاحتلال؛ الأمر الذي بات يشكل تحديا كبيرا لهذه القوات التي تعجز عن وقفها رغم وتيرة الاعتقالات والاستهدافات الكبيرة للشباب المقدسيين.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية؛ فقد ضاعفت المقاومة خلال 2021 من عملياتها المؤثرة، في الضفة الغربية والقدس، ونوعت من أساليبها في مواجهة الاحتلال والمستوطنين.

ووفق التقرير، بلغ عدد العمليات المؤثرة (441) عملية، مقابل نحو مئة عملية في عام 2020، وبلغ مجمل عمليات المقاومة بما فيها المقاومة الشعبية (10850) عملية بما يمثل ضعفها عام 2020.

وبلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (191) عملية بما يمثل تصاعدا كبيرا مقارنة بالأعوام السابقة، وعودة لشبح انتفاضة الأقصى.

وتوسعت المقاومة في عمليات استهداف منشآت وآليات وأماكن عسكرية للاحتلال بالحرق، حيث رصدت (112) عملية، و(18) عملية تحطيم لمركبات الاحتلال.