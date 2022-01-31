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صنعاء تعلن عن عملية عسكرية في العمق الإماراتي

صنعاء تعلن عن عملية عسكرية في العمق الإماراتي
الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن عملية عسكرية واسعة استهدفت العمق الإماراتي.

العالم - اليمن

وكشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية "العميد يحيى سريع" في تصريح مقتضب، عن عملية عسكرية جديدة استهدفت الإمارات، مشيرا الى انه سيتم خلال الساعات القادمة الإعلان رسميا عن تفاصيل العملية العسكرية الواسعة في العمق الإماراتي.

وكانت القوات المسلحة جددت في وقت سابق تحذيراتها لدول العدوان بأنها ستتلقى المزيد من الضربات الموجعة والمؤلمة.

وحذر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة خلال اعلانه تفاصيل عملية ” اعصار اليمن ” الشركات الأجنبية والمواطنين والمقيمين في الاماراتي بأنها لن تتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة وبأن عليهم الابتعاد عن المواقع والمنشآت الحيوية حفاظا على سلامتهم.

وأفادت مصادر خبرية، مساء الأحد، عن توقف حركة الملاحة في مطار أبو ظبي عاصمة الإمارات "نتيجة عملية يمنية قوية".

وأضافت المصادر أنّ "شلل الحركة في أبو ظبي نتيجة عملية يمنية قوية". وأشارت المصادر إلى أنّه "من لافت أن العملية اليمنية الجريئة في قلب أبو ظبي تزامنت مع زيارة رئيس الاحتلال اسحاق هرتسوغ".

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