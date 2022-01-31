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الثورة الإسلامية: 43 ربيعا في نصرة الأمة.. الجزء الأول

الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

نحن قادرون.. شعار اطلقه الامام الخميني قدس سره، فكان ايقونة وطريق خلاص لشعب من غطرسة مستكبر وسطوة مستبد ونهب ثروات واستغلال موارد ومقدرات.

العالم - نوافذ

نحن قادرون.. شعار غيّر وجه ايران والمنطقة بعد ان أعاد الإمام الثقة لشعوب هيمن الاعداء عليها، بايحاء وتلقين انها عاجزة لا تستطيع ادارة بلاد ولا تقدر على السير في ركب التطور والتقدم.

نحن قادرون.. شعار أضحى طوق نجات لشعوب تجمعها وحدة المصير والأهداف والانتماء، فاثمر انتصارات لحركات مقاومة وتحرر في لبنان وسوريا واليمن. ولا ننسى قضية العرب والمسلمين الأولى فلسطين.

برنامج نوافذ الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى الثورة الاسلامية ونصرة قضايا الأمة وشعوبها.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. جهاد سعيد – مدير المركز العالمي للتوثيق

د. مصطفى اللداوي – باحث سياسي

د. عائد الهلالي – باحث سياسي

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