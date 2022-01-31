السعودية.. اعتقال الشيخ كاظم العمري و الحكم على الشيخ عبد اللطيف الناصر بالسجن

العالم - السعودية

وأفادت شبكة “النبأ” التلفزيونية الإخبارية التي تتخذ من لندن مقراً لها أن ما تسمى بـ"محكمة الإرهاب" أصدرت حكماً على رجل الدين وهو من سكان الدمام شرق المملكة.

وكان الشيخ ناصر قد اعتقل بشكل تعسفي على جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين في يونيو 2019 أثناء سفره مع أسرته.

علاوة على ذلك، اعتقلت قوات الأمن السعودي الشيخ كاظم العمري في وقت سابق من هذا الأسبوع. والشيخ كاظم العمري، هو نجل رجل الدين الراحل العلامة محمد العمري، وهو من الشخصيات الدينية البارزة في المدينة المنورة.

وكان الشيخ كاظم قد تعرض في الثاني من أغسطس/آب 2010 للاعتقال من قبل مجموعة من المباحث العامة في المدينة المنورة، بعد أن تم اقتحام مزرعة والده العلامة محمد العمري والتي تعتبر من المراكز الدينية البارزة في المدينة، وتضم مكتب الشيخ ومسجد، حيث يؤمها العديد من المصليين والزوار.

وقامت المجموعة بقيادة ملازم الشرطة (سعد العلوي) باقتحام المزرعة التي كانت مغلقة وقت وقوع الحادث وقاموا بكسر الأبواب ومن ثم تدمير العديد من اللوحات وتمزيق اللافتات المعلقة على جدران المزرعة والتي كانت تحمل الشعارات الحسينية ومصادرة البعض منها.

وقام عناصر الأمن بعد الهجوم باعتقال الشيخ كاظم العمري، وفي مقر الشرطة أجبر الشيخ على كتابة تعهد رفض مسبقا التوقيع عليه، وبعد ذلك أطلق سراحه في نفس يوم الاعتقال إلا ان هيئة التحقيق والادعاء العام أعادت اعتقاله مرة أخرى في صباح اليوم التالي.

ويأتي هذا الاعتقال في وقت تشهد فيه “المملكة” حالة من تجميل الوجه وترقيعه، دون التواني عن الاستمرار في حملات الاعتقال.