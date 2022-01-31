الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢
١٠:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

العين وبالعين والبادي اظلم..

للمرة الثالثة ..ابوظبي ودبي تحت نيران صنعاء

الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عملية "إعصار اليمن الثالثة" في العمق الإماراتي.

العالم - خاص بالعالم

لا امان لمن يعتدي على المدنيين الامنين ويمعن في ارتكاب الجرائم اللاانسانية بحقهم وفوق ذلك يطبع مع اعداء الامة.

الامارات مرة اخرى تحت نيران القوات المسلحة اليمنية التي تعهدت الدفاع عن الشعب اليمني حتى توقف العدوان.

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اعلن تنفيذ عملية اعصار اليمن الثالثة في العمق الاماراتي وقد استهدفت امارتي ابو ظبي ودبي بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية

وأكد سريع ان العملية حققت اهدافها بنجاح وان الامارات ستظل دولة غير امنة طالما استمر العدوان على الشعب اليمني، وجدد العميد سريع دعوة الشركات الاجنبية والمواطنين والمقيمين في البلاد للابتعاد عن المواقع والمنشات الحساسة كونها اهدافا مشروعة.

وقال العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: "إن ضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبوظبي بعدد من صواريخ ذو الفقار الباليستية،ضرب أهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من الطائرات المسيرة نوع صماد 3 وقد حققت العملية بعون الله أهدافها بنجاح".

العملية اليمنية جاءت بالتزامن مع زيارة رئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي اسحاق هرتسوغ الى الامارات، حيث التقى ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ومسؤولين اماراتيين اخرين، والجدير بالذكر ان طائرة هرتسوغ عبرت الاجواء السعودية في طريقها الى العاصمة ابوظبي.

روابط ذات صلة

خطيب زاده يدعو الى وقف العدوان السعودي الاماراتي ضد اليمن

القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عملية 'إعصار اليمن الثالثة' في العمق الاماراتي

وزير النفط اليمني يبحث تداعيات احتجاز سفن الوقود مع منسق الأمم المتحدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين قصف الإذاعة القديمة ومحيط مبنى التلفزيون

فيديوغرافيك.. من الشهيد الشيخ النمر الى الشيخ العمري .. استمرار سياسة القمع في السعودية

العين وبالعين والبادي اظلم.. للمرة الثالثة ..ابوظبي ودبي تحت نيران صنعاء

اليمني لا يُلدغ من جحر مرتين.. لا خيار أمام الإمارات إلا الإنسحاب الكامل من اليمن

شاهد.. وصول وزير خارجية سلطنة عمان الى مطار دمشق

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة أمنية مشددة