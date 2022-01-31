للمرة الثالثة ..ابوظبي ودبي تحت نيران صنعاء

العالم - خاص بالعالم

لا امان لمن يعتدي على المدنيين الامنين ويمعن في ارتكاب الجرائم اللاانسانية بحقهم وفوق ذلك يطبع مع اعداء الامة.

الامارات مرة اخرى تحت نيران القوات المسلحة اليمنية التي تعهدت الدفاع عن الشعب اليمني حتى توقف العدوان.

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اعلن تنفيذ عملية اعصار اليمن الثالثة في العمق الاماراتي وقد استهدفت امارتي ابو ظبي ودبي بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية

وأكد سريع ان العملية حققت اهدافها بنجاح وان الامارات ستظل دولة غير امنة طالما استمر العدوان على الشعب اليمني، وجدد العميد سريع دعوة الشركات الاجنبية والمواطنين والمقيمين في البلاد للابتعاد عن المواقع والمنشات الحساسة كونها اهدافا مشروعة.



وقال العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: "إن ضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبوظبي بعدد من صواريخ ذو الفقار الباليستية،ضرب أهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من الطائرات المسيرة نوع صماد 3 وقد حققت العملية بعون الله أهدافها بنجاح".

العملية اليمنية جاءت بالتزامن مع زيارة رئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي اسحاق هرتسوغ الى الامارات، حيث التقى ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ومسؤولين اماراتيين اخرين، والجدير بالذكر ان طائرة هرتسوغ عبرت الاجواء السعودية في طريقها الى العاصمة ابوظبي.

