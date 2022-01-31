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فيديوغرافيك.. من الشهيد الشيخ النمر الى الشيخ العمري .. استمرار سياسة القمع في السعودية

الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر خبرية أن قوات الأمن السعودي اعتقلت الشيخ كاظم العمري في وقت سابق من هذا الأسبوع، كما أكدت أن محكمة في السعودية حكمت على رجل الدين الشيخ عبد اللطيف الناصر بالسجن ثماني سنوات.

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