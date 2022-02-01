القوات اليمنية تستهدف غرفة عمليات ميدانية للإمارات بشبوة

العالم - خاص بالعالم

الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أشار في بيان مقتضب؛ إلى أن القوة الصاروخية أصابت هدفها بدقة متناهية مساء الاثنين بصاروخ باليستي استهدف تجمعا كبيرا لمرتزقة الإمارات وعناصر داعش في منطقة النقوب بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وأكد بيان القوات المسلحة أن الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة ونتج عن الاستهداف مصرع وإصابة عدد كبير بينهم إماراتيين، موضحا أن هذه الغرفة المستهدفة هي غرفة العمليات التي تدير المعارك في شبوة.

وتعد هذه الضربة الباليستية الثالثة لليوم الثالث على التوالي التي تنكل بقوات الإمارات ومرتزقتها، إذ قتل وأصيب عدد كبير من مرتزقة الإمارات وعناصر 'داعش' كما تم تدمير خمس آليات، الأحد، إثر استهداف تجمع كبير لهم بصاروخ باليستي في محافظة شبوة.

‏وكانت القوة الصاروخية لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية قد استهداف، السبت، تجمعا كبيرا لمرتزقة الإمارات في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة بصاروخ باليستي، ما أدى إلى مصرع وإصابة أكثر من40 مرتزقا بينهم قادة؛ وتدمير عدد من الآليات.

يذكر أن الإمارات زجت في الأسابيع الأخيرة بمرتزقتها والجماعات التكفيرية التابعة لها لقتال قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة شبوة.

وتكبد مرتزقة الإمارات مئات القتلى والجرحى في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية وضربات باليستية استهدفت تجمعاتهم في المحافظة.

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