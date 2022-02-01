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عون تصدر مذكرة احضار بحق سلامة بعد تغيبه للمرة الثالثة عن جلسة استجوابه

عون تصدر مذكرة احضار بحق سلامة بعد تغيبه للمرة الثالثة عن جلسة استجوابه
الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر قضائية بأن المدعية العامة في جبل لبنان القاضية ​غادة عون​ أصدرت مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​، وعممتها على جهاز أمن الدولة للتنفيذ، وذلك بعد تغيبه للمرة الثالثة عن جلسة استجوابه في دعوى "الشعب يريد إصلاح النظام".

العالم_لبنان

وأشارت معلومات صحافية إلى أن القاضية عون كلفت جهاز امن الدولة بإحضار سلامة قبل 24 ساعة من موعد الجلسة الرابعة التي حددتها في 15 شباط الحالي.

وكانت عون قد أصدرت، في 18 كانون الثاني من العام الحالي، قرارا قضى بوضع إشارة منع تصرف على كافة العقارات والسيارات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وإبلاغ أمانة السجل العقاري في المتن ومصلحة تسجيل الآليات والمركبات لتنفيذ القرار فوراً، وذلك بناء على شكوى تقدمت به مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام".

وكانت أيضاً، قبل هذا القرار بأسبوع، أصدرت مذكرة منع سفر بحراً وجواً وبرا بحق حاكم مصرف لبنان. وجاء في نص المذكرة: "نطلب إنفاذ قرار منع السفر بحق حاكم مصرف لبنان السيد رياض توفيق سلامة، عبر كافة الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية لمقتضيات قضائية، وذلك بالنظر إلى ما ورد في معطيات هامة في ملف التحقيق الأولي في قرائن وأدلة، لا سيما الشكوى المقدمة من محامي الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام".

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