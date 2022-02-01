مخاوف إسرائيلية من الخضوع للمساءلة جراء اتهامها بممارسة العنصرية

العالم - مراسلون

وما يقلق ساسة الكيان الاسرائيلي من هذا التقرير من أن يشجع منظمات حقوقية عالمية أخرى على انتهاج ذات التوصيف ما يقرب الاحتلال من نموذج نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا سابقا لا يقتصر القلق على وزارة الخارجية الإسرائيلية وسفاراتها وقنصلياتها المنتشرة حول العالم، بل إن الأمر امتد إلى المنظمات اليهودية.

وبذلك فهو يتجاوز كل الحدود الجغرافية، بالضبط كما أن التقارير المذكور لا يتوقف عند الأراضي المحتلة عام 1967 فقط، بل يمتد إلى يسمى داخل الخط الأخضر أيضا، أي إلى فلسطينيي.

وهذه خطورة جديدة على الكيان لم تكن في حسبانها، لأن التقارير الحقوقية السابقة كانت تركز على الضفة الغربية وقطاع غزة وشرق القدس فقط.

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