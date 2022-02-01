إعلام الاحتلال: ’تل ابيب’ تزوّد ’أبو ظبي’ بمنظومات إنذار مبكر

العالم - الاحتلال

وقال المعلّق العسكري للقناة العبرية، ألون بن ديفيد، "إنّ منظومات الإنذار المبكر التي قررت إسرائيل تزويدها للإمارات، تشمل أجهزة رادار وبرمجيات تحكّم".

وأشار إلى أنّ تل أبيب تهدف من هذا القرار الذي جاء بعد استهداف القوات اليمنية بعدة هجمات العمق الإماراتي، إلى "تدشين نظام دفاع إقليمي يمكن أن تستفيد منه مستقبلاً"، على حد قوله.

وأضاف بن ديفيد "أنّ تل أبيب يمكنها أن توظف منظومات الإنذار المبكر التي ستزوّد بها الإمارات من أجل الحصول على إنذارات مسبقة حول هجمات صاروخية يمكن أن تخطط إيران لتنفيذها مستقبلاً ضد العمق الإسرائيلي".

يشار إلى أنّ "تل ابيب" كانت قد رفضت في السابق بيع منظومات دفاع جوي للإمارات من طراز "القبة الحديدية" و"العصا السحرية" خشية أن تتسرب التقنيات التي تقوم عليها تلك المنظومات إلى إيران، كما كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" مؤخراً.

وحول دلالة تعمّد إطلاق الصواريخ على الإمارات في الوقت الذي كان رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ يزور أبوظبي، قال المعلّق العسكري إنّ "اليمنيين وإيران يخشون أن تتحوّل الإمارات إلى قاعدة عسكرية متقدّمة لإسرائيل"، بحسب تعبيره.

وقامت القوات اليمنية الى الآن بثلاثة عمليات في العمقين السعودي والاماراتي تحت اسم "عاصفة اليمن" ردا على العدوان الاماراتي ومشاركتها عبر مقاتلاتها ومرتزقتها بالعدوان على الشعب اليمني، وحذر المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع بأن الامارات لم تكون آمنة طالما انها تشارك في العدوان على الشعب اليمني.