المنتخب الوطني الإيراني في المركز الرابع ببطولة امم آسيا لكرة اليد

العالم - إيران

وفي هذه المباراة التي جرت في مدينة الدمام، الاثنين، تقدمت السعودية في الشوط الاول 15-12 وحافظت على الفارق حتى نهاية المباراة التي انتهت بنتيجة 26-23 .

وكانت إيران قد فازت على السعودية في الدور الاول 24-20 .

وتصدرت إيران مجموعتها في الدور الاول بالفوز على الهند 42-29 وأستراليا 32-10 والسعودية 24-20 وفي الدور الثاني فازت على العراق 28-25 والكويت 27-26 وخسرت امام البحرين 36-26 ، ومن ثم خسرت امام قطر بنتيجة 34-19 في الدور نصف النهائي للبطولة.

وتوجت قطر ببطولة الدورة للمرة الخامسة على التوالي بعد فوزها في المباراة النهائية على البحرين 29-24 .

وجرت منافسات بطولة امم آسيا بكرة اليد في نسختها العشرين في مدينة الدمام شرق السعودية وتاهلت 5 منتخبات إلى بطولة كأس العالم 2023 في بولندا والسويد وهي قطر والبحرين والسعودية وإيران وكوريا الجنوبية بعد أن حلت في المراكز من الاول حتى الخامس.

وجاءت بعدها منتخبات 6-العراق 7-الكويت 8-اوزبكستان 9-الامارات 10-عمان 11-هونغ كونغ 12-الاردن 13-فيتنام 14-سنغافورة 15-الهند 16-أستراليا.