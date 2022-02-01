حاكم ولاية بلوجستان: تعزيز العلاقات بين إسلام آباد وطهران مطلب أساسي

العالم - إيران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم بين حاكم ولاية بلوجستان والقنصل العام الإيراني في مدينة كويته "حسن درويش وند".

ولفت إلى ضرورة المضي في مشروع الأسواق الحدودية، وبما يلزم رفع العقبات من مسار التعاون الثنائي؛ مؤكدا أن ذلك يشمل مطلبا أساسيا لدى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وتباحث الجانبان بنحو مفصل وفي أجواء ودية، مجموعة واسعة من القضايا ذات الصلة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات والتعامل الحدودي، ولاسيما بين محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق إيران) وولاية بلوجستان الباكستانية.

إلى ذلك أبلغ القنصل الإيراني، تحيات محافظ سيستان وبلوجستان والسفير الإيراني في إسلام آباد "سيد محمد علي حسيني"، الموجهة إلى حاكم ولاية بلوجستان.

كما أعرب عن تقديره لاهتمام حكومة بلوجستان بشأن توسيع العلاقات بين البلدين.

واستعرض "درويش وند" و"سيد ظهور أحمد آقا" في هذا اللقاء، آخر المستجدات على صعيد التعاون المشترك، وحجم التعاون التجاري والعراقيل التي تعيق مسار التعامل الحدودي بين إيران وباكستان، وأيضا سبل حل تلك المشاكل.