سوريا: ألف مليار ليرة إجمالي التخفيف من العجز في المشتقات النفطية

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وأشار مدير التشغيل والصيانة في الشركة عيسى عيسى في تصريح لـ سانا إلى أن عدد البطاقات العائلية المستبعدة من الدعم بلغ 612154 بطاقة فيما بلغ عدد بطاقات آليات البنزين المستبعدة 381999 بطاقة أما عدد بطاقات آليات المازوت المستبعدة فبلغ 73111 بطاقة.

وعن مقدار التخفيف من العجز في تلك البطاقات بين عيسى أنه يبلغ في مادة مازوت التدفئة وبمعدل 100 ليتر خلال الموسم لكل بطاقة 73.458.480.000 ليرة في حين يبلغ مقدار التخفيف من العجز في مادة البنزين وبمعدل 100 ليتر شهرياً لكل بطاقة 641.758.320.000 ليرة سنوياً.

وفيما يتعلق بمازوت الآليات بمعدل 200 ليتر شهرياً يكون التخفيف من العجز سنوياً 210.559.680.000 ليرة بينما في الغاز المنزلي بمعدل 6 أسطوانات سنوياً للبطاقة فيبلغ 75.662.234.400 ليرة وبالتالي يكون إجمالي التخفيف من العجز في المشتقات النفطية سنوياً للبطاقات المستبعدة 1.001.438.714.400 ليرة.

وأضاف عيسى أن هذه القيم متغيرة بتغير عدد البطاقات المستبعدة وتغيرات أسعار التكلفة للمشتقات النفطية.