الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢
٠٤:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

عودة الهدوء إلى غينيا بيساو غداة محاولة انقلاب فاشلة

عودة الهدوء إلى غينيا بيساو غداة محاولة انقلاب فاشلة
الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

عاد الهدوء إلى غينيا بيساو غداة محاولة انقلاب فاشل على الرئيس عمر سيسوكو إمبالو.

العالم - افريقيا

وجالت دوريات عسكرية في المنطقة التي وقع فيها الهجوم الثلاثاء قرب المقر الحكومي على طريق المطار حيث كان الرئيس عمر سيسوكو إمبالو يشارك في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء.

واستؤنفت الحياة في المدينة إلى حد ما وأعيد فتح المتاجر والبنوك دون أن تشهد ازدحاما.

ونجا الجنرال إمبالو الذي يتولى رئاسة الدولة منذ عام 2020 من محاولة الانقلاب هذه التي تسببت على قوله في "سقوط "قتلى".

وقال إمبالو (49 عاما) في تصريح للصحفيين مساء الثلاثاء أنه "لم يصب بأذى بعد أن حوصر وأعضاء الحكومة في مقر الحكومة الذي شهد محيطه بعد الظهر ولساعات تبادلا لإطلاق النار".

وحوصر رئيس الدولة وأعضاء الحكومة بتواجد مسلحين لم تعرف دوافعهم داخل المقر خلال جلسة طارئة لمجلس الوزراء، وفق شهود.

وقال إن هدفهم كان "قتل رئيس الجمهورية وكل أعضاء الحكومة".

ولم يحدد بشكل واضح هوية منفذي المحاولة الانقلابية التي قال إن دوافعها "قرارات كان قد اتخذه خصوصا مكافحة المخدرات والفساد". وشدد على أن العملية كانت "معدة ومنظمة"، إلا أنه أصر على أنها "معزولة".

روابط ذات صلة

إطلاق نار في غينيا بيساو ومصير الرئيس مجهول

رئيس غينيا بيساو: تمت السيطرة على الوضع

غينيا بيساو.. دوي اطلاق نار كثيف و أنباء عن وقوع "انقلاب عسكري"

"السودان" يواجه اليوم الثلاثاء "غينيا بيساو" بكأس أمم إفريقيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. بهذه الخطوة..هل دق بايدن ناقوس الحرب بين الغرب وروسيا؟

كشف اولى خيوط جريمة طمر جثة قاصر فوق سطح في المغرب

الجامعة العربية تعقد اجتماعا للنظر في عودة سوريا

"فزعة إسرائيل وأمريكا" لن تحول دون وصول أعاصير اليمن الى الإمارات

هل تاهت أم جاسوسة.. دجاجة تحاول التسلل إلى البنتاغون!

إيران تنشىء مطارات جديدة مع الصين وروسيا