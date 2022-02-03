أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 03 فبراير 2022

ايران ..

لايبدو أن أمريكا مستعدة للتخلي بالكامل عن الحظر رغم بعض أجواء التفاؤل بفيينا

مردم سالاري ....

ظهور خلافات بأوساط الحزب الديمقراطي في أمريكا بشأن إبرام إتفاق بمفاوضات فيينا

جوان ..

الحشد الشعبي يحذر تركيا من مغبة مواصلة هجماتها على شمال العراق

خراسان...

قوى المقاومة في العراق تؤكد أن الإعتداءات التركية لن تمر دون عقاب أبدا

عصر ايرانيان ..

بايدن يؤكد عزم أمريكا على نشر المزيد من القوات الأمريكية في بلدان بأوروبا الشرقية

كيهان ..

تفجر خلافات بالمعسكر الغربي حول أوكرانيا بين تحذيرات أمريكا من إكتساح روسي ونفي فرنسا

حمايت ..

البنتاغون يعلن عن إرسال مدمرة وطائرات حربية للإمارات لدعمها في الحرب على اليمن

ابتكار ..

لافروف يحذر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي .. الأمن إما أن يكون للجميع او لا لأحد

اطلاعات ..

حزب الله لبنان يجري مناورات بالأسلحة الثقيلة بمنطقة صحراوية بسوريا

جمهوري اسلامي ..

إستمرار الخلافات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري بالعراق حول تشكيل كتلة أغلبية برلمانية

رسالت ..

مظاهرات تجتاح العديد من المدن الأوروبية ضد القيود وقرارات الإغلاق الخاصة بكورونا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في الشأن العراقي في مقالها ( آفاق إنتهاء الأزمة السياسية وتشكيل حكومة بالعراق)..الساحة العراقية مازالت تشهد مشاورات ومباحثات مكثفة بين مختلف القوى والاحزاب حول تشكيل اغلبية برلمانية قادرة على ترشيح رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة.

إن المشاورات المكثفة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري إصطدمت حتى الآن بعدة عقبات بشأن تشكيل كتلة أغلبية نيابية ومن بين العقبات اعتبار كل منهما كونه يمثل الاغلبية النسبية في البرلمان العراقي الجديد.

وهناك ايضا عقبة رفض التيار الصدري مشاركة رئيس تحالف دولة القانون نوري المالكي, احد مكونات الاطار التنسيقي للاحزاب الشيعية في اية حكومة ائتلافية مقبلة .

وفي كل الاحوال تراقب امريكا وقوى اقليمية تدور فلكها تطورات الساحة العراقية في رهان على استمرار الازمة في العراق وعلى تفجر خلافات سياسية لاضعاف هذا البلد وقوى المقاومة فيه لصالح جره لمسار التطبيع .

جوان ..

كتبت صحيفة جوان في مقالها ( أمريكا قد تفقد حليفاتها الأوروبيات بشأن أوكرانيا ).. تتلاحق الاحداث والتطورات التي ترتبط بالازمة الاوكرانية , ويبدو ان هناك تغييرات في مواقف بعض الدول الاوروبية.

إن العديد من الدول الأوروبية بدأت تعيد النظر في تقييماتها للأزمة الأوكرانية في نوع من التراجع عن إتهام روسيا ففرنسا التي كانت تحمل لواء الاتهامات الاوروبية التي تتهم روسيا بالتخطيط لاجتياح اوكراينا بدأت تتحدث مؤخرا عن عدم وجود ادلة حاسمة ضد روسيا في هذا السياق , من جانبها اكدت المانيا على ضرورة التريث قبل اية اجراءات تصعيدية اووبية ضد روسيا , وهنغاريا رفضت السماح بنشر قوات امريكية في اراضيها, وهكذا قد ترى امريكا نفسها وحيدة دون اي دعم من الحلفاء الاوروبيين وربما باستثناء بريطانيا صعيد المواجهة مع روسيا وذلك ظل تنامي رؤية اوروبية تحذر من خطر التصعيد بالقارة الاوروبية .

خراسان ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( تحركات الغرب لدعم أبوظبي ). كتبت صحيفة خراسان...في الحرب العدوانية التي تقودها السعودية منذ سنوات على اليمن , قتل نحو اربعمائة الف مواطن يمني في غارات وهجمات بلدان التحالف السعودي على القرى والمدن اليمنية حتى الان كما دمرت هذه الحرب للبنى التحتية الحيوية في اليمن ..ان ما يحدث اليوم هو أن الكفة باتت تميل بوضوح لصالح القوات اليمنية لردع عدوان التحالف السعودي الأمر الذي أثار مخاوف واشنطن.

فبعد عمليات اعصار اليمن بمراحلها الثلاث واستهداف منشآت اقتصادية بالامارات بالصواريخ والمسيرات, سارعت امريكا للاعلان عن قرب ارسال مدمرة حاملة للصواريخ وكذلك ارسال طائرات امريكية متطورة لامارات لدعمها مقابل الصواريخ والمسيرات.

ان امريكا وحليفاتها الاوروبيات تصر على اغماض عينها عن واقع ان اليمن وشعبه المظلوم بواجه عدوانا واسعا تقوده السعودية منذ سنوات وان من حق هذا الشعب الدفاع عن نفسه, فالمصالح بالنسبة لامريكا وحلفاءها لها الاولوية على كل المبادئ الانسانية والاخلاقية.

سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في افتتاحيتها ( الغرب يبحث عن ضحية جديدة ).. هناك من يرى بأن الحرب ستندلع لامحالة بين امريكا وروسيا حول اوكرانيا , وان الادلة على ذلك عديدة من وجود حشود روسية ضخمة قرب اوكرانيا وحشود اوكرانية مقابلها ونشر قوات امريكية ولحلف الناتو بشكل عام باوروبا الشرقية..وكل هذا صحيح ولكن.. أمريكا وروسيا تعيان جيدا أن إنزلاقهما في مثل هذا الحرب سيكون كارثة للجميع , لذلك هناك نقطة تسخين لن يتم تجاوزها.

ولكن قد يكون هدف امريكا توريط روسيا في حرب محدودة باوكرانيا من دون اية مغامرة غربية للانزلاق فيهاميدانيا , وذلك لاضعاف روسيا واستنزافها ولترويع بلدان اوروبا الشرقية ولابتزاها اقتصاديا واستراتيجيا.

ان اية حرب كهذه لن تكون في صالح اوكرانيا وشعبها ابدا , والاجدر بكييف تسوية مشاكلها مع موسكو والكف عن استفزازها بالحديث عن انضمامها للناتو , والاجدر باوكرانيا ايضا حل نزاعها مع اقليم دونيتسك بشرق اوكرانيا ذو الاغلبية السكانية من اصول روسية .

عصر ايرانيان ..كتبت صحيفة عصر ايرانيان في افتاحيتها (الاجدر بالغرب إثبات نواياه الحسنة ).. قدم كبير المفاوضين في مفاوضات فيينا علي باقري تقريرا خاصا للجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى حول مسار هذه المفاوضات والذي وصفه بالايجابي , وبالطبع شدد على عدم اجراء اية مباحثات مباشرة مع الوفد الامريكي, وكل هذا الكلام جيد ولكن... توضيحات باقري لم تشير الى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعطي فكرة عن تقربها من التوصل لإتفاق مع بقاء قضايا عالقة.. قضايا موضوع الالغاء الكامل للحظر ورفض فكرة الالغاء الانتقائي , فالى حد الن وافقت امريكا على الخاء جانب من الحظر فقط, وناك ايضا موضوع الضمانات التي تطالب بها اين فمن دونها سيبقى اي اتفاق في مهب الريح. ان ابداء القوى الغربية للجدية اللازمة وابتعادها عن المماطلات ومحاولات اقحام اية قضايا هامشية على الموضوع النووي هو السبيل الوحيد لنجاح مفاوضات فيينا .