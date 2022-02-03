الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢
١٢:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

سوريا.. الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرى بريف الحسكة

سوريا.. الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرى بريف الحسكة
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

ذكرت وكالة "سانا" أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين اعتدوا بالقذائف الصاروخية والمدفعية على قريتي الدردارة وباب الخير بريف الحسكة الشمالي الغربي.

العالم-سوريا

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية المدعومة منها استهدفت بالمدفعية والقذائف الصاروخية قرية الدردارة بمنطقة تل تمر وقرية باب الخير في محيط بلدة أبو راسين ما تسبب بأضرار مادية وذعر بين الأهالي نتيجة القصف العنيف وأصوات الانفجارات الناتجة عنه.

ولفتت المصادر إلى أن أغلب القرى والبلدات المتاخمة للمناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال التركي والإرهابيون شهدت نزوحاً لعشرات الأسر هرباً من الاعتداءات المتكررة .

وقصفت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها أمس بالقذائف الصاروخية والمدفعية الثقيلة عدداً من القرى في ناحيتي أبو راسين وتل تمر ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في الممتلكات ونزوح العديد من الأسر هرباً من القصف.

تصنيف :

روابط ذات صلة

قصف تركي يتسبب بحركة نزوح في ريف الحسكة الشمالي

محافظ الحسكة يحدد حجم الخسائر من قصف الاحتلال الأمريكي

شاهد.. لماذا أعيد من جديد اخراج مسرحية الكيمياوي في سوريا؟

قوات الاحتلال الاميركي تقتل مدنيين.. والسوريون ينددون

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. الامارات تعترض 3 طائرات مسيرة، من أين جاءت هذه المرة؟

أردوغان: رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي يزور تركيا قريبا

بالفيديو.. تشييع جثمان آية الله صافي كلبايكاني في كربلاء 

العراق.. إرهابي يفجر نفسه بعد محاصرته من قبل القوات الامنية

سوريا.. الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرى بريف الحسكة

جلسة مرتقبة للبرلمان العراقي لحسم منصب رئيس الجمهورية